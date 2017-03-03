Şanlıurfa’ya 1 ayda 110 yatırım başvurusu

Doğu'ya verilen yatırım teşviklerinin ardında son 1 ayda Şanlıurfa'ya 110 yatırım başvurusu yapıldı. Emine Sabancı, Nobel İlaç ve Alman Mannesman bölgede yatırıma hazırlanıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki yatırımları artırmak için 23 ilde 6 başlık altında başlatılan ‘Cazibe Merkezleri Programı' kapsamında yer alan Şanlıurfa, dev holdinglerin yatırım radarına girdi. 1 ay içinde 110 yatırım başvurusu alan Şanlıurfa'da Zorlu Holding, 2 bin kişilik istihdam yaratacak dev bir ev tekstili fabrikası kurmak için kolları sıvarken, aynı zamanda Esas Holding Başkan Yardımcısı olan Emine Sabancı Kamışlı ve Nobel İlaç'ın da aralarında bulunduğu dev şirketler sağlık alanında yatırıma hazırlanıyor.

2 BİN KİŞİLİK FABRİKA

Toplam 2 milyon nüfuslu Şanlıurfa ev sahipliği yaptığı 450 bin Suriyeli sığınmacı ile son birkaç yıldır toplumsal ve ekonomik anlamda önemli bir dönüşüm geçiriyor.Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, dev holdinglerin yatırım için kendilerinden arazi tahsisi istemeye başladığını açıkladı. Arazi tahsisi talep eden işadamları arasında Ahmet Nazif Zorlu'nun da olduğunu kaydeden Tuna, süreci şöyle anlattı: “Zorlu Tekstil ev tekstili alanındaki üretiminin bir kısmını Urfa'ya taşıyacak.

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ALMAN MANNESMAN’A YER VERİLDİ

Üst düzey yöneticilerinin program ile ilgili bilgi sahibi olmadığını gördük. OSB temsilcilerimiz gitti, yöneticilere ve CEO'ya program hakkında sunum yaptı. Daha sonra bizi aradılar ve ‘karar verdik' dediler yer istediler. 2 bin kişilik bir fabrika kurulacak.” Şanlıurfa, özellikle bölgede görülen bir akrep çeşidi nedeniyle sağlık sektörünün de dikkatini çekiyor. Emine Sabancı Kamışlı ile Gedik Holding, Süzen Holding, Nobel ilaç ve yerel ortakları Essum Aslan'ın ortak bir şirket kurduğunu açıklayan Vali Tuna, burada sağlık alanında dev yatırımların yolda olduğunu dile getirdi.

Yatırım yapacaklar arasında Dagi ve Borusan'ın Alman ortağı Mannesmann'ın da yer aldığını kaydeden Tuna, “Alman firması Mannesmann geldi, karar verdiler yer tahsis ettik onlara. Petrol borusu üretimi yapacaklar. Bu yatırımın bir kısmı Şanlıurfa'da bir kısmı Erzurum'da yapılacak. Hedefleri 5 milyar dolarlık ihracat yapmak. 600 kişi çalışacak fabrikada 200 dönümlük yer tahsis ettik” ayrıntılarını verdi.