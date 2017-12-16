Siber saldırıya hazır olun

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin Türkiye temsilcilerinin de katıldığı konferansın açılışında konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, dijital dönüşümün fırsatlar yaratmasının yanı sıra riskleri de beraberinde getirdiğini ifade etti.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) öncülüğünde gerçekleştirilen İş Hayatında Bilgi Güvenliği Konferansı'nda, bilgi güvenliğinin iş dünyası için önemine dikkat çekildi. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin Türkiye temsilcilerinin de katıldığı konferansın açılışında konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, dijital dönüşümün fırsatlar yaratmasının yanı sıra riskleri de beraberinde getirdiğini ifade etti. Siber saldırı tekniklerinin, teknolojinin gelişimine paralel bir hızla ilerlediğine dikkat çeken Bilecik, “Siber saldırılar karşısında güvenlik çözümlerinin kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Gerek özel sektörde, gerek kamuda tüm kurumlarımızın planlama faaliyetlerinin merkezinde acil durum senaryoları ve önleyici tedbirler yer almalı” dedi. Milli güvenli işletim sistemi, donanım ve siber güvenlik yazılımlarının siber saldırılara karşı rolünün çok önemli olduğunu vurgulayan Bilecik, “Böyle bir sistem, dijital dönüşüm sürecindeüretim altyapısının korunması, üretimin sürekliliğinin sağlanması ve kalitesinin standartlaşmasında önemli rol oynayacaktır” diye konuştu.

WİKİPEDİA’YA YASAK KALKMALI

Teknolojinin getirdiği avantajların hayatı kolaylaştırdığını belirten TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, bilgiye erişim konusunda Wikipedia yasağının bir an önce kalkmasını beklediklerini belirtti. Bilecik, “Wikipedia ile hasretimiz sona ersin” çağrısında bulundu. Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia barındırdığı bazı içeriklerin teröre destek verdiği iddiasıyla nisan ayında mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştı.