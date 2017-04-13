Sigortacı taksit devrini kapattı

Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının ilk gününde şirketleradeta misilleme yaparak taksit uygulamasına son verdi, ücreti peşin almaya başladı.

Hazine Müsteşarlığı'nın zorunlu trafik sigortası primlerine tavan uygulaması getirip primleri aşağı çekmesi yine vatandaşı vurdu.

Maliyet hesabı yapan sigorta şirketleri prim ödemesinde kredi kartına tüm taksitleri kaldırdı, peşin ödemeye geçti. Üstelik ilk gün sistem kilitlendi, günü dolan sigortalar bile yapılamadı. Hükümetin referandum öncesinde vatandaşın gözünü boyamak için alelacele çıkardığı zorunlu trafik sigortası genelgesi sigortacılık sektöründe büyük bir karmaşaya yol açtı. Yeni uygulamayla

birlikte sigorta primleri hem ucuzladı hem de tavan sınırı geldi. Özellikle taksi, kamyon, otobüs ve çekici gibi kaza riski yüksek, tazminat yükü ağır araçların prim yükü ciddi ölçüde ucuzladı. Hazine illerin risk derecesini belirleme yetkisini sigortacılardan aldı,

kendisi kullandı. Ancak genelge, sistemi düzene sokmak yerine referandum müjdesi vermek amacıyla çıkarılınca ortaya bir dizi karmaşa çıktı.

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İşte yeni sistemin getirdiği sıkıntılar:

Sigorta şirketleri, tavan uygulaması ve prim indirimleri nedeniyle kârlarının azalacağı düşüncesiyle ilk önlemi kredi kartında aldı. Sigorta şirketlerinin tamamına yakını acente ve bayilerine gönderdiği yazıda, zorunlu trafik sigortası prim ödemelerinde artık taksit yapılmayacağını bildirdi. Buna göre primler artık ya kredi kartıyla tek çekim yapılacak ya da nakit ödenecek. Yeni uygulama

zaten ekonomik zorluk içinde kalan milyonlarca vatandaşı daha da zora soktu.

SİSTEM KİLİTLENDİ

Uygulamanın ilk gününde aksaklıklar da birbirini takip etti. Sigorta acenteleri siteme giriş yapamazken, yeni fiyatlar üzerinden sigorta poliçesi de kesilemedi. Uygulamadan özellikle günü dolmuş ve yasa gereği zorunlu olarak yenilenmesi gereken poliçeler de etkilendi. Çok sayıda vatandaş zorunlu trafik sigortası yapılamadığı için trafiğe çıkamadı.

SÖZCÜ'ye bilgi veren acenteler, “Sistem yeni genelgeye uyum sağlamada yaşanan zorluktan mı yoksa şirketlerin Hazine genelgesini protesto etmelerinden mi kaynaklanıyor bilemiyoruz” dediler. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren eski sisteme mi

dönüleceği yoksa yeni bir genelge çıkarılarak primlere yüklü artışlar mı getirileceği bilinmiyor. Tavan uygulaması 8.5 ay sürecek olmasına karşın sürücülere ve sigorta şirketlerine 3 yıllık indirim ve artırım yükümlülüğü getiriyor olması da kafaları karıştırdı.

TAVAN YIL SONU NA KADAR

Başbakan Yardımcısı Şimşek, trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasını yıl sonuna kadar sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması hakkında değerlendirme yapan Şimşek, “Sektörlerin fiyatlamasına müdahaleden yana değilim. Yapmamak için epey direndim. Defalarca sektörle bir araya geldik. Türkiye'yi 8 kategoriye böldük. Yıl sonuna kadar düşünüyoruz. Geçici bir tedbir olarak düşünüyoruz. Daha makul bir fiyatlamaya gidileceğini ümit ediyoruz” dedi.