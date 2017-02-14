5. Levent’te yaşam bu yıl başlıyor

Torunlar GYO ve KİPTAŞ işbirliğiyle İstanbul Alibeyköy’de hayata geçirilen 5. Levent projesi de 240 ay vade kampanyasına katıldı.

Torunlar GYO ve KİPTAŞ işbirliğiyle İstanbul Alibeyköy’de hayata geçirilen 5. Levent projesi de 240 ay vade kampanyasına katıldı.

5. Levent projesinde yüzde 5 peşinat verip yüzde 0.79 faiz oranıyla 240 ay vadeyle ev sahibi olmak mümkün.

1 milyar 800 milyon liralık yatırımla 473 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen 5. Levent'te bu yıl içinde teslimlerin başlaması bekleniyor.

Yaklaşık 4 bin konutta, 15 bin kişinin yaşayacağı projenin yüzde 72'si yeşil alana ayrıldı. 5.Levent'de 4 bin metrekarelik çarşı, 2 bin 500 metrekarelik oyun parkı da bulunacak.

İçinde üniversite, hastane, iki okul ve caminin de olacağı projede ayrıca yürüyüş ve koşu parkurları, bisiklet yolu, süs havuzu ve göletleri, dinlenme alanları, kır kahvesi, çardak ve pergolalar, amfi tiyatro, festival meydanı, yüzme havuzları, spor tesisleri yer alacak.