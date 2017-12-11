Sinpaş Almanya’da hedef büyüttü

Gayrimenkul sektöründeki 44 yıllık tecrübesiyle birbirinden farklı projeler yaşama geçiren Sinpaş, ticari gayrimenkul alanında da hedef büyüttü.

Sinpaş, hayata geçirdiği yenilikçi gayrimenkul projeleriyle 44 yıllık tecrübesini ve başarısını Ticari Gayrimenkul alanında da ispatladı.

Türkiye'de ticari gayrimenkul alanında geliştirdiği özgün konseptler ile iş dünyasının yoğun ilgisini kazanan Sinpaş projeleri, sektöre örnek teşkil etti. Türkiye'nin ilk A+ yatay iş ve yaşam merkezi Flatofis Haliç, Flatofis Kağıthane, modern altyapısı ve avantajlı lokasyonu ile sanayi kuruluşlarının depolama, imalat ve atölye ihtiyacını mükemmel şekilde karşılayan ve yatırımcılarına çok kazandıran İş Modern İkitelli ve İş Modern Ambarlı, İstanbul Avrupa yakasının çekim merkezi haline gelen Deposite Outlet AVM, Denizli'yi dünyaca ünlü marka ve lezzetlerle buluşturan AquaMall AVM, Ankara'da 365 gün kayak keyfi, Skywalk ile gökyüzünde yürüme deneyimi, ExtremeLand ile macera keyfi yaşatan Altınoran Çarşı gibi şehre, yaşama ve iş dünyasına değer katan projeleri gerçekleştiren Sinpaş, Türkiye'deki ticari gayrimenkul uzmanlığını şimdi de Avrupa'ya da taşıdı.

Sinpaş'ın ticari gayrimenkuldeki başarısı Avrupa'da

Avrupa Merkez Bankası, Almanya Merkez Bankası ve yıllık 1,14 trilyon Avro işlem hacmiyle kıta Avrupa'sının en büyük, dünyanın 3. büyük borsası konumundaki Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası ile çok sayıda ulusal ve uluslararası bankaya ev sahipliği yapan Frankfurt'ta, bir ticari gayrimenkul kompleksini 4 yıl önce yüzde 20 doluluk oranına sahipken satın alan Sinpaş, yatırım dünyasına örnek teşkil eden uluslararası bir başarıya imza attı. Kompleks, Sinpaş'ın tecrübesi, uzmanlığı ve vizyoner bakışı ile kısa sürede gözde bir ticari merkez haline geldi.

242 bin 399 metrekare alan üzerinde bulunan ve 291 bin 159 metrekare kiralanabilir alanın bulunan OSWE'yi, ofis, depolama, lojistik, TV stüdyosu, AVM ve eğlence merkezi gibi farklı konseptleri barındıran bir kompleks olarak yeniden ele alan Sinpaş, kısa süre içinde girişim ve yatırımcıların yoğun ilgisini çekmeyi başardı. Türk ve yabancı girişimcilere ofis, lojistik, depo ve perakende alanları kiralamaya başlayan Sinpaş ile birlikte OSWE'nin kiracı sayısını büyük bir başarıyla yaklaşık 6,5 kat arttı.

Türkiye'den dünyaya başarı penceresi açtık

Sinpaş Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, Sinpaş'ın yarım asra yaklaşan tecrübesi ve uzmanlığı ile faaliyette bulunduğu her alanda yenilikçi ve öncü kimliğe sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: “Sinpaş bugün ‘gayrimenkul geliştirme', ‘sanayi', ‘hizmet', ‘finans' ve ‘enerji' sektörlerinde 28 şirketi ve 3 binden fazla çalışanı ile daima en iyiyi hedefleyerek çalışıyor. Satışı devam eden projelerimiz ve üretim süreci devam eden şantiyelerimizde 1 milyon metrekarelik alanda büyük yatırımlarımız var. Planladıklarımız ise 2 milyon 500 bin metrekare civarında bulunuyor. Yurt içinde İstanbul, Ankara, Bursa, Denizli, Bilecik, Eskişehir, Niğde, Muğla'da; yurt dışında Riyad, Cidde, Frankfurt'ta çalışıyoruz. Her alanda en iyiyi hedefliyoruz ve bunun en iyi örneğini, Frankfurt'ta sergiledik.“

Yeni hedefimiz tüm ticarilerde yüzde 95 doluluk

Sinpaş'ın ticari gayrimenkul alanında da iddialı olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu: “Bugün itibarıyla 1 milyon 470 bin metrekarelik ticari gayrimenkul portföyümüz var. Yıllık 105 bin metrekare kiralama yaparak, konut dışında ticari gayrimenkul yönetimi de yapıyoruz. Farklı yelpazede 1 milyon 470 bin metrekare ticari alan yönetimi ve işletmesini yürütmeyi, Türkiye'de ilk olarak Sinpaş gerçekleştirdi. İhtiyaçlara cevap veren projeler geliştirmeye özen gösteriyor, bizim projelerimizi tercih eden farklı sektördeki profesyonellerin/firmaların/kiracıların iş kollarına göre projelerimizi geliştiriyoruz. Ticari gayrimenkullerimizde aynı zamanda çalışan mutluluğunu esas alan yaşam alanlarını da önemsiyor ve güncel yaşam kalitesini maksimum seviyeye taşıyan teknolojik alt yapısı güçlü sosyal alanlar oluşturuyoruz. Bu alandaki üstünlüğümüzü, Almanya'daki gurur veren başarımızla bir kez daha kanıtladık. Avrupa'nın merkezinde stratejik bir bölgede işlerini geliştirmek isteyen Türk girişimciler ile kıtalararası ticarette ‘360 derece ticaret bağlantısı' mottosuyla hayata geçirdiğimiz OSWE ticari kompleksinde kiracı sayısını 4 yılda yüzde 641, kira gelirini yüzde 306 artırmayı başardık. Tüm ticari yatırımlarımız için yeni hedefimiz, doluluğu yüzde 95 seviyesine ulaştırmak.”