İç dudak sarkması nelere sebep olur?

Kadınlar için kendini güzel hissetmek bazen vücut sağlığından bile önemli olabiliyor. Sadece dışarıdan görülen bölgelerin güzelliği değil görünmeyen bölgelerin güzelliği de çok önemsenebiliyor. Bunlardan biri de genital bölge. Bu bölgeye yapılan işlemlere genital bölge estetiği diyoruz. Kadın genital organında en sık rastlanan rahatsızlık olan iç dudak sarkması sorununun çaresini sorduğumuz Op. Dr. Defne Erkara labioplasti ameliyatı hakkında bilgi verdi.

Kadınlar için kendini güzel hissetmek bazen vücut sağlığından bile önemli olabiliyor. Sadece dışarıdan görülen bölgelerin güzelliği değil görünmeyen bölgelerin güzelliği de çok önemsenebiliyor. Bunlardan biri de genital bölge. Bu bölgeye yapılan işlemlere genital bölge estetiği diyoruz. Kadın genital organında en sık rastlanan rahatsızlık olan iç dudak sarkması sorununun çaresini sorduğumuz Op. Dr. Defne Erkara labioplasti ameliyatı hakkında bilgi verdi.

İç dudak neresidir ?

Kadın genital organına vulva denir. Vulvanın içeride kalan ve doğum kanalı denilen bölgesi vajinadır. Dış bölgede ise iç dudaklar, dış dudaklar ve mons pubis dediğimiz üst bölüm yer alır. Bütün bu yapılardan en fazla iç dudaklarda sarkma ve büyüme sorunu gözlemliyoruz. İç dudaklardaki sarkmayı en çok genetik olarak görüyoruz. Bazen de doğum sonrası sarkma olabiliyor. Dış dudakların içinde kalan ve aslında dışardan görünmeyen, iki taraflı kelebek kanadına benzeyen yapılar iç dudak, küçük dudak veya labium minus olarak isimlendirilir.

İç dudak sarkmasının yarattığı şikayetler

Normalde dış dudakların arasında kalan, dışardan görünmeyen ve mukoza dediğimiz nemli bir deriden yapılan iç dudakların, genital organı nemli tutmak ve dış etkilerden korumak gibi bir görevi vardır. Bunlar büyüdüğü zaman dış dudaklardan taşarak görünür hale gelir. En önemli şikayet özellikle dar giysi veya mayo giyince o bölgede kabarıklık meydana getirerek görsel olarak kişiyi rahatsız etmesidir. Özellikle ergenlik ve hemen sonrası yaşlardaki genç kızlar bundan dolayı sosyal sıkıntı yaşayabilirler. Yine mukoza yapısında oldukları için dışarıda kalınca kuruyabilir, iç çamaşıra sürtünerek tahriş olabilir, enfeksiyon kapabilirler. Yani iç dudak sarkması hem estetik hem sağlık yönünden tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır.

Tedavi

İç dudak sarkmasının tek tedavisi cerrahidir. Çoğunlukla lokal anesteziyle yapılır ama hassas kişilerde genel anestezi ile de yapılabilir. Operasyon yarım saat ile 45 dk arası sürer. Büyümüş ve sarkmış olan iç dudaklar kesilerek küçültülür. Fazla dokular atılır. Böylece aslında olması gereken yere, yani dış dudakların içine yerleşmiş olur. Buna labioplasti ameliyatı diyoruz. Ameliyat sonrası pek sorun yaşanmaz. Birkaç gün lekelenme tarzında, adet kanamasından bile az bir kanama normaldir. Bir miktar şişme ve normal ağrı kesicilere cevap veren bir ağrı olabilir. Buz uygulaması ile bu şikayetleri azaltmak mümkün. Eriyen dikiş konduğu için 10 gün içinde kendiliğinden düşer ve dikiş alımı gerekmez. 15 gün kadar küvet, havuz, sauna yasaktır ama duş ilk günden itibaren alınabilir.

Çok sorulan bir soru olduğu için burada bilgi vermek istediğim bir konuda şu: labioplasti ameliyatı kızlık zarına zarar vermez. Çünkü kızlık zarı vajina girişindedir, bu operasyon ise dışarıdaki bir bölgeye uygulanmaktadır. (Basın Bülteni)