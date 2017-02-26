2004 yılında kaldırdıkları idamı referanduma malzeme yapıyorlar

İdam cezasının geri gelmesini isteyen ve referandum öneren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde idamı kaldırdı. Hem anayasa değişikliği hem de Erdoğan’ın imzasının bulunduğu bir kanun tasarısının benimsenmesi ile 2004’ten bu yana Türk ceza sisteminde idam cezası bulunmuyor.

İdam cezasının geri gelmesini isteyen ve referandum öneren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde idamı kaldırdı. Hem anayasa değişikliği hem de Erdoğan’ın imzasının bulunduğu bir kanun tasarısının benimsenmesi ile 2004’ten bu yana Türk ceza sisteminde idam cezası bulunmuyor.

14 Mart 2003'te ilk hükümetini kurarak Başbakan olan Erdoğan yaklaşık bir yıl sonra idam cezasının anayasadan çıkarılması için harekete geçti. Nisan 2004'de beş Grup Başkanvekili ve 198 AKP milletvekili bu konuda anayasa değişikliği teklifi verdi. İdamın kaldırılmasını diğer partiler destekledi ve 7 Mayıs 2004'te, 457 kabul, 8 ret oyu ile anayasa değişti. Ardından, Erdoğan'ın Başbakan olarak imzası bulunan bir kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu.

DENİZ GEZMİŞ ÖRNEĞİ

Türk Ceza Kanunu'ndaki idamla ilgili maddeleri yürürlükten kaldıran bu tasarı da 14 Temmuz 2004 günü Meclis'te benimsendi. Böylelikle idam cezası hem anayasadan hem de TCK'dan çıkarıldı.

TBMM'deki görüşmelerde idamın kaldırılmasını, AKP adına Milli Eğitim eski Bakanı Nimet Baş savundu ve ‘'Deniz Gezmiş bugün yargılansa, idam edilmezdi, en önemli şey yaşama hakkıdır'' dedi. Baş, şunları söyledi: “Ülkemizde ve dünyada da ölüm cezası, çoğu zaman olağanüstü dönemlerde ve politik suçlara verilmiş cezalardır. En önemli örnek de, Adnan Menderes, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıdır. Bugün yargılansalar, idam edilmeyecek olmaları dahi, hukuk sisteminin geldiği iyi bir noktadır. İdam cezası, telafisi imkânı olmayan bir ceza türüdür.”