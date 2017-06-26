25 kişinin kaldığı evdeki yangında can pazarı

Adıyaman'da, Suriyelilerin konakladığı 2 katlı binanın üst katında çıkan yangında mahsur kalan 24 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında balkondan atlayıp yaralanan 1 kişi ile dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedaviye alındı.

Yangın, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde çıktı. Suriyeli 25 kişinin kaldığı, 2 katlı binanın üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında paniğe kapılıp balkondan atlayan Haşim Hinduavi yaralandı. Mahsur kalan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İLGİLİ HABER Yangın kontrol altına alınamıyor! 1500 kişi tahliye edildi

Yangında dumandan etkilenen Sabiha Ahmet, Maha Hamedi, Emmun Hinduavi, Halid Husno ve Fattum Muhammed ile balkondan atlayıp yaralanan Haşim Hinduavi, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Haşim Hinduavi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İLGİLİ HABER Orman yangını 5,5 saat sonra söndürüldü

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. DHA