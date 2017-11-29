Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki "Mahrem" yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaşıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol alan ve FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetler imamı olarak bilinen Adil Öksüz,'ün kod adının “Namık” olduğu ortaya çıktı. Bu bilgi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve itirafçı ifadeleriyle yapılan operasyonla gözaltına alınan kişilerle ilgili tutuklama kararında yer aldı.

Kararda, ulaşılan yeni delil ve ifadelere göre Adil Öksüz'ün sözde “Silahlı Kuvvetler imamı” olduğu belirtildi. Örgütün mahrem imamlarına yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı. Bir kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.