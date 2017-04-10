Antalya 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Referanduma günler kaldı Türkiye kritik bir viraja yaklaşıyor. Türkiye'nin kaderini etkileyecek 16 Nisan 2017 referandumunun sonuçları ne olacak? Antalya referandumda hangi cevabı verecek? Antalya'da önceki referandumda ve seçimlerde hangi sonuçlar çıktı? İşte ayrıntılar...

Türkiye’nin kader günlerinden biri olacak referanduma çok az kaldı. Referandum sonuçları 16 Nisan 2017 günün en çok merak edilen sorusu olacak. Çekişmeli geçecek şehirlerden biri olan Antalya referandumda hangi cevabı verecek? Antalya önceki referandumda hangi cevabı verdi? Antalya önceki seçimlerde hangi cevabı verdi?

ANTALYA 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Antalya 2010'da gerçekleşen referandumda HAYIR demişti. Antalya referandum sonuçlarına göre, 1354573 seçmenden 1037744 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %77,31 olmuştu.

EVET: %43.33

HAYIR: %56.66

ANTALYA 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI

2014'te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Antalya cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları şu şekilde oldu:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 53,08

Recep Tayyip Erdoğan: % 41,63

Selahattin Demirtaş: % 5,30

ANTALYA 2015 SEÇİM SONUÇLARI

2015 seçimlerinde Antalya hangi kararı vermişti? 2015 genel seçimlerde Antalya sonuçları şu şekilde:

AKP: % 41,3

CHP: % 33,33

MHP % 17,6

HDP % 5,6

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