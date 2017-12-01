Aydın Didim’den canlı yayın! Halk Arenası gündemi belirliyor

'Halk Arenası' bu hafta yine dopdolu! Halk TV'de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye'nin en güvenilir kişisi duayen gazeteci Uğur Dündar'ın yönettiği 'Halk Arenası', bu akşam Aydın Didim Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nden canlı yayınla ekranlarınıza geliyor...

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası' bu hafta Didim'de izleyicisiyle buluşuyor. İstanbul Barosu eski Başkanı Doç. Dr. Ümit Kocasakal, demokrasinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla işlemesi için büyük mücadele veren CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve ünlü televizyoncu – yazar Metin Uca'nın konuk olduğu program gündemi belirliyor.