Bahçeli-Kılıçdaroğlu görüşmesinde ilginç detay

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa görüşmelerinin 2. turu öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi. İkili arasında sert diyalogların yaşandığı bugünlerde liderlerin ne konuşulduğu merak edilirken, görüşmeye dair yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa görüşmelerinin 2. turu öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi. İkili arasında sert diyalogların yaşandığı bugünlerde liderlerin ne konuşulduğu merak edilirken, görüşmeye dair yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Anayasa görüşmelerinde MHP’nin AKP’ye verdiği destek sebebiyle CHP ve MHP’liler arasında soğuk rüzgarların estiği son dönemde, karşılıklı atışmalar da sertleşti. Özellikle Meclis’te bu iki partiyi temsil eden vekillerin sosyal medyada birbirlerini çok sert eleştirmeleri dikkat çekiyor. Tüm bu yaşanan gerginliklere rağmen, Kılıçdaroğlu’nun ‘parti olarak kaygılarımızı aktardım’ dediği görüşmede havayı yumuşatacak konuşmalar geçtiği de öğrenildi.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan’ın köşesine taşıdığı bir ayrıntı, Bahçeli’nin 6 Aralık 2010'da yaptığı oy toplama hesabını yeniden akıllara getirdi. Yazının o bölümünde; “Aldığım bilgilere göre, Bahçeli, bazı CHP'li vekillerin MHP'ye yönelik ağır suçlamaları, sosyal medya mesajlarının bu zorunluluğu doğurduğunu aktardı.

Mesajlar konuşulsa da yarattığı gerilim görüşmeye yansımadı.

Hatta Kılıçdaroğlu'nun, okullarını kast ederek akademiye gidip gitmediğini sorduğu, Bahçeli'nin ise gidemediğini ancak eski okullarının hangi mezunun nerede ne yaptığına yönelik çalışma gerçekleştirdiğini anlattığını da öğrendik.

Birbirlerine “Sayın Genel Başkan” diye hitap eden iki liderin, okul arkadaşları üzerine sohbet ettiklerini de” denildi.

BAHÇELİ’NİN OY HESABI

MHP lideri hesap yaparken, “Her ülküdaşıma bir görev düşüyor. Hayatında MHP'ye hiç oy vermemiş ilkokuldaki 5 arkadaşını bulacaksın. Ortaöğretimde 5 arkadaşını bulacaksın. Askerliğinizi yaptığınıza göre 5 asker arkadaşınızı bulacaksın. Mahalleden 5 arkadaşını bulacaksın, sokaktan da 4 arkadaşını bulacaksın. Toplayın 24. 49 milyon seçmen var, bunu 24'e bölerseniz ortaya çıkan rakam ülkücülerin oy temin etmesini gerektiren hane sayısını verir. Demek ki 19 milyon alabilirsek MHP iktidar olur. Bu inandırıcı olmayan bir hesap mı?” demişti.