Bakan Zeybekci’den ABD’ye eleştiri!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının orada sinsice gözaltına alınmasını kesinlikle onaylamıyorum" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli’deki Grand İtimat Otel’de Ziraat Odaları’nın başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından referandum çalışmaları kapsamında Çardak İlçesi’nde miting yaptı. Bakan Zeybekci daha sonra, Çardak Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Öztürk’ü ziyaret etti. Ziyarette gazetecilere, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Zeybekci, gözaltı olayının tasvip edilecek bir konu olmadığını belirterek, “Genel Müdür Yardımcısının 5 gün önce Amerika’ya girip de, bildiğim kadarıyla girişte soruşturma ve kendisiyle görüşme yapılmış, sonra ülkeyi terk ederken havaalanında tekrar gözaltına alınması söz konusu. Burada yalnız algı operasyonu olarak, maalesef Türkiye’de bazılarının Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısının şu anda ABD’de yargılaması devam eden Reza Zarrab’ın meselesiyle ilişkilendirilerek, Türkiye’de ülkemizin itibarlı, halen önemli bir fonksiyonu yerine getiren bir kamu bankasının genel müdürü üzerinden bu işi siyasete alet etmek, siyasete buradan fatura çıkarma gayreti içinde olmak, ana resmi ıskalamak demektir. Ana resim şudur. Türkiye’nin önemli finans kurumlarından biri olan Halk Bankası’nın müdür yardımcısının normalde nazik, nezaketli müttefik bir ülkenin yargı sistemi veya soruşturma sistemi, polis sistemi neyse, soruları varsa, bu adam kaçak değil, soruşturması yok. Kesinlikle bilgi ihtiyacı içinde olmamışlar. Soru sorma ihtiyacı içinde bulunmamışlar. Oraya gidip de bir Türk bankasının genel müdür yardımcısına tuzak kurmak, kapı arkasında bekleyerek sütre gerisinden bir fırsatçılık yapmak, nezaket, dostluk ve iyi niyet kurallarına aykırıdır. Bütün bu, kaba bir girişimdir. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Öncelikle yöntemi kesinlikle protesto ediyoruz” dedi.

“SİNSİCE GÖZALTINA ALDILAR”

ABD’nin Türkiye’den şimdiye kadar istediği işbirliklerinin hepsinin yapıldığını belirten Bakan Zeybekci, “Bugüne kadar Türkiye’den istedikleri işbirliğinin hangisi yapılmadı? Türkiye’den bugüne kadar terörle mücadelede hangi işbirliği istendi, Türkiye bunun gereğini yapmadı? Bakanlar kurulunda defalarca, onlarca terör örgütüne mensup yabancı kişilerin mal varlıklarına el konması, sorgulanması, gereğinin yapılmasında, terörle mücadele kapsamında hepsi yapıldı. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının orada sinsice gözaltına alınmasını kesinlikle onaylamıyorum. Bugüne kadar da Türkiye’den bilgi istenmedi. İstenseydi Türkiye yerine getirirdi. Yapılan uygulamayı, Türkiye’ye bir saygısızlık olarak görüyorum ve protesto ediyorum. Bekleyip göreceğiz ama hukukta soruşturma aşamasında ya da başlangıçta yaptığınız iş, hukuksuzsa ondan sonra söyleyeceğiniz hiçbir şey de hukuki olmaz. Vereceğiniz kararda hukuki olmaz. Türkiye olarak bakış açımız bu şekilde” diye konuştu.

“DOSTLUK VE MÜTTEFİKLİK BİZİ ŞÜPHEYE SEVK EDİYOR”

Amerika Büyükelçiliğinden darbeci Adil Öksüz’ün aranmasıyla ilgili olarak da konuşan Zeybekci, “Dostuz, müttefikiz diyoruz da, son dönemde ortaya çıkan bazı gerçekler bizi şüpheye sevk ediyor. Darbenin organizatörü, koordinatörü, planlayıcısı, emirlerini alıp getirip de ordu içindeki ihanet çetesi arasındaki koordinasyonu sağlayan Adil Öksüz’ün ABD Büyükelçiliği’nden aranması meselesi gündemde sıcaklığının korurken, bu tür komplo demek ya da Türkiye’ye karşı kasıt aramak uzak ihtimal haline gelmiyor. Diğer taraftan da biz dostluklarımızı çoğaltmak, düşmanlarını azaltmak gibi hükümet olarak prensibimiz var. Yapılan uygulamaları gönlüm istiyor ki, küçük bir azınlık tarafından FETÖ’nün oradaki algı operasyonlarıyla kandırdığı ve bazı şeylerine alet olan onların bir şekilde gaflet anını yakalayarak tuzakladıkları bir uygulama olarak sonuçlanmasını temenni ediyorum. İnşallah öyle olur. Avrupa’da bazı ülkelerle yaşadığımız sıkıntılara bakınca muhteşem ilişkilerimiz olduğu Almanya, 3 milyonun üzerindeki vatandaşımızın bulunduğu güçlü bir bağ oluşması gerekirken, gerek darbeci, gerek bölücü terör örgütün orada başlattığı algı operasyonuyla bir yere doğru Türkiye-Alman ilişkilerini bir yere doğru götürmeye çalışıyorlar. İstiyorlar ki ara bozulsun, ekonomik ticari ilişkiler bozulsun. İstiyorlar ki, Hollanda’yı öyle bir algı operasyonuyla bir noktaya getirilim ki Türk bakanlarına, diplomatlarına dünyadaki kuralları yerle bir edebilir şekilde agresif şekilde davranmaya artık yönlendirin ki bunu da başarıyorlar. Biz bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Türkiye olarak bize yapılan haksızlıkları, saygısızlıkları ve diplomatik nezaketsizlikleri ve hukuksuzları aynıyla karşılık vereceğiz. Bunların hesabını uluslararası standartlar çerçevesinde soracağız. Terör örgütlerinin ağızlarını sularını akıttığı ve onların olmasını istediği şekilde ilişkilerimizin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. İzin vermeyeceğiz, sevindirmeyeceğiz” dedi.

“DOSTLARIMIZDAN ANLAYIŞ BEKLİYORUZ”

Türkiye’nin ABD’yle derin ve kapsamlı ilişkileri olduğunun altını çizen Zeybekci, “ABD ile ekonomik, siyasi, diplomatik ve askeri ilişkilerimiz var. Dünyada ticaret aşağıya giderken ABD’ye olan ihracatımız yüzde 10 arttı. Bunlar bizim için önemli veriler, bunları korumak ama diğer taraftan da onurlu bir müttefik ilişkisi de sağlayarak bunları korumak bizim önceliğimiz. Bunu sağlayamaya devam edeceğiz. Bu süreçte dostlarımızdan anlayış bekliyoruz. Onların bizim içimizden çıkan ihanet çetesine inanası gelmiyor. İnanmakta zorluk çektiklerini biliyorum. Onların böyle bir şey yaşaması istemeyiz, ihanet tecrübeleri yok. Onlar, bizimle işbirliğini sürdürürlerse bizim yargı, hukuk sistemimizle sorgulama ve güvenlik sistemimizle işbirliğini sürdürülürse bence bizi çok da anlamaya başlayacaklarını düşünüyorum. Onun içinde bu süreci sabırla bekleyip, sürdüreceğiz. Ama eğilip bükülmeden yolumuza devam edeceğiz. Sözümüz doğru olsun isterse odun olsun, sözümüzü söylemeye devam edeceğiz” diye konuştu. DHA