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Bir günde iki bine yakın gözaltı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Türkiye genelinde haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 873 şüpheli yakalandı.
Habip ATAM
20:5418 Şubat 2017
Gündem
Bir günde iki bine yakın gözaltı!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Türkiye genelinde haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 873 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, haklarında yakalama kararı bulunanların yakalanması için bir çalışma planladı. Yapılan planlamayla ilgili bilgiler tüm illere gönderildi. Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, yapılan çalışma, sabah 06.00’da başladı. 11 bin 586 polisin katılımıyla yürütülen çalışmada 4 bin 767 adrese girildi.

Operasyon akşam saatlerinde son bulurken, 12 saat içerisinde, bin 873 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında haklarında mahkemelerin kesinleşmiş hapis cezası verdiği kişilerle FETÖ soruşturması sebebiyle aranan 8 kişinin de bulunduğu belirtildi.

Son güncelleme: 20:5518.02.2017
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