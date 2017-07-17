Bir ‘Hero’ skandalı daha!

Üniversite öğrencisi Emirhan B. tişörtte yazan yazının ne anlama geldiğini bilmediğini öne sürdü.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Polatlı'daki eylemlere ilişkin açılan davaya üzerinde “HERO” (kahraman) yazılı tişörtle girmeye çalışan sanık yakını Emirhan B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan üniversite öğrencisi Emirhan B., tişörtte yazan yazının ne anlama geldiğini bilmediğini savundu.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Polatlı'da yaşanan eylemlere ilişkin 330 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince devam edildi. Sincan Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşma salonuna gelen sanık yakınları yapılan güvenlik kontrollerinin ardından salona alındı. Kontroller esnasında üzerinde “HERO” (kahraman) yazılı tişört ile duruşma salonun girmek isteyen sanık yakını Emirhan B. güvenlik güçleri tarafından fark edilerek gözaltına alındı. Cezaevinde görevli jandarma ekiplerinde polise teslim edilen Emirhan B. dava kapsamında yargılanan amcası eski Astsubay Halil İbrahim B.'nin duruşmasını izlemek için geldiğini söyledi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Emirhan B., üzerindeki tişörtte yazan “HERO” yazısının ne anlama geldiğini bilmediğini savundu. Emirhan B. ifadesi alınmak üzeren Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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“Cumhurbaşkanına suikast” sanığı da “HERO” tişörtü giymişti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği eylemlere ilişkin açılan dava Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülüyor. Davanın 13 Temmuz'da görülen celsesine sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde “HERO” yazan tişörtle gelmişti. (İHA)

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