Bu haciz mesajları kalbinize inecek! | Son dakika haberleri

"Sayın borçlu; tespit edilen adresinize muhafaza haczi uygulanacak, evde yoksanız polis eşliğinde çilingir ile kapınız açılacaktır". Eğer isminiz ve soy isminiz Türkiye'de çok sık kullanılan bir isim ise avukatlık bürolarından bu cümlelerle dolu onlarca mesaj alabilirsiniz. Çünkü avukatlık büroları alacakları tahsil etmek için yasa dışı olan bu yöntem ile tahsilat yapıyor.

“VALLAHİ BORCUM YOK”

Benzer mesaj Sözcü çalışanlarından Ömer.U’ya geldi. Mesajı önce dolandırıcılardan geliyordur diyerek önemsemedik. Ancak insan merak da etmeden duramıyor. Ö.A hiçbir yere borcu olmadığını ısrarla belirttikten sonra mesajı gönderen İstanbul Mecidiyeköy’deki A.Hukuk bürosunu ardık.

“GİT KARDEŞİM ŞİKAYET ET”

Telefonla aradığımız hukuk bürosundaki ilgili kişiye durumu anlattık. Bu sırada call center gibi çalışan hukuk bürosunda diğer yetkililerin başka mağdurlarla tehditkar konuşmalarına da tanık olduk. İlgili kişi ad ve soyadı doğruladıktan sonra banka görevlisi gibi anne adı doğum tarihi diye sorularını sıralamaya başladı. Bu esnada ‘hanımefendi ne bilelim sizin gerçek bir hukuk bürosu olduğunuzu. Söylediğiniz doğum tarihi, anne adı vs. bile tutmuyor’ deyince de sinirli bir ses tonu ile “beyefendi o zaman siz değilsiniz. Daha ne konuşup uzatıyorsunuz” cevabını aldık. “Mesainin ortasında “bana bunu yaşatmaya ne hakkınız var” diye sorduğumuzda ise “git kardeşim istediğin yere şikayet et” yanıtını aldık.

“BİN TANE ÖMER U. VAR. MESAJ SİZE DE GELMİŞ UZATMAYIN”

Borçlu olmadığı halde bir de hukuk bürosu elemanından azar işittik. ‘Bu mesaja bana niye geliyor?’ diye sorduğumuzda ise “biz telefon numaralarını satan şirketlerden Türkiye genelinde bu isimlere kayıtlı numaraları satın alıyoruz ve mesaj gönderiyoruz” yanıtını aldık. Yani bir borçlu Ömer U. için binlerce Ömer U.ya tehditkar mesaj gönderiliyor.

“BU MESAJLAR YASAK”

Konuyla ilgili aradığımız saygın hukuk büroları bu yapılanın yasal olmadığını, hatta suç teşkil ettiğini belirtiyor. Benzer mesajların en çok mağdur ettiği isimlerin başında ise Türkiye’de sık kullanılan Mustafa, Ömer, Ali, Hatice, Ayşe gibi isimler oluyor. Haciz ve çilingir tehditli mesajların çoğunluğu ise banka, telefon ve beyaz eşya borçlarından oluşuyor.

TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU

Konuyla ilgili olarak görüşüne başvurduğumuz bir hukuk bürosu yetkilisinin açıklaması ise şöyle; Mesajlarda taahhüdü ihlal suçundan ceza aldığı, cezanın Yargıtay'ca onaylandığı iddia ediliyor. Bu iddia tamamen yalandır. Taahhüdü ihlal suçu icra memuru önünde yapılan taahhütler için söz konusu olabilir. Bunun için kesinleşmiş bir borcun olması ve ödeme taahhüdünün icra memuru önünde yapılması gerekir. Özel sözleşmelerle yapılan taahhütlerin yerine getirilmemesinden bir suç oluşmaz. Mesaj özü itibari ile hukuk adına söylenmiş yalan beyanları içermektedir. Böyle bir mesaj kişilerin huzur ve sükûtunu bozma suçunu oluşturduğu gibi avukatlık mesleğinin etik kuralları ile de bağdaşmaz.