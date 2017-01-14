CHP’li Yedekci’den Başbakan’a soru önergesi!

İstanbul Zeytinburnu’nda 2 yıl önce depreme dayanıksız raporuyla boşaltılan 7 katlı binanın geçtiğimiz günlerde çökmesiyle ilgili CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, TBMM'ye Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılmak üzere bir soru önergesi sundu.

İstanbul Zeytinburnu’nda 2 yıl önce depreme dayanıksız raporuyla boşaltılan 7 katlı binanın geçtiğimiz günlerde çökmesiyle ilgili CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, TBMM'ye Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılmak üzere bir soru önergesi sundu.

Zeytinburnu’nda 2015’te boşaltılan 56 daireli, 7 katlı bina geçtiğimiz günlerde çöktü. Binanın çökmesi sonucu dedesinin ikiziyle kreşten aldığı 5 yaşındaki Mehmet Özdener ve 60 yaşındaki Mehmet Akbaş yaşamını yitirdi. Mehmet’in ikizi Ahmet’in de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralandı.

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Bu olay üzerine duyarsız kalmayan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması için TBMM’ye bir soru önergesi sondu. Yedekçi, “2 kişinin yaşamını yitirirdiği ve 17 kişinin yaralandığı, Zeytinburnu’nda yıkım kararı alınan bu bina daha önceden neden yıkılmamıştır?” dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılmak üzere, TBMM’ye vermiş olduğu soru önergesi şöyle:

İstanbul Zeytinburnu’nda 7 katlı bir bina çökmüştür. Enkaz altında kalan 2 kişi yaşamını yitirmiş, 17 kişi de yaralanmıştır. Bina için 2 yıl önce yıkım kararı alındığını söylenmektedir. Bu bağlamda; Bina için Belediye tarafından 2015 yılında yıkılma kararı alındığı söylenmektedir. Yıkılma kararı alınmış mıdır? Alındıysa neden yıkılmamıştır? Neden bina boşaltılmamıştır? Yıkılma kararı alındığı söylenen binaya neden doğalgaz, elektrik ve su verilmeye devam edilmiştir? Kentsel dönüşümle ilgili alınan yanlış kararlar burada da ortaya çıkmıştır. Yıkılan binada oturmaya devam eden kişilerin uğradığı kayıp ve zarar kentsel dönüşümle ilgili beklentilerin yükseltilmesinin bir sebebi midir? Yıkılan binada oturan sakinlerin zararlarını nasıl karşılamayı düşünmektesiniz? Binada Suriyelilerin yaşadığı doğru mudur? Zeytinburnu'nda yıkılma kararı alınmış kaç bina vardır? Kaçı boşaltılmıştır?