Çiftlik evinde alacak kavgası: 3 ölü

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir çiftlik evinde alacak meselesinden çıkan tartışmada Serdar Sarıtepe, Balıkesir'den geldikleri belirtilen Efrahim Yıldız, Sedat Çam ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı Sarıtepe İstanbul'da yakalandı.

Olay Eskişehir’in Çifteler ilçesi Erbap Mahallesi Soğukhpınar mevkiindeki Sarıtepe Çiftiği’nde meydana geldi. Hayvan alım satımı nedeniyle aralarında alacak meselesi bulunan çiftlik sahibi Serdar Sarıtepe, iddialara göre Balıkesir’den gelen Efrahim Yıldız, Sedat Çam ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişiyi tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Serdar Sarıtepe İstanbul’da polis ekiplerince yakalandı. Ölen 3 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.