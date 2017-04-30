Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında MHP’li Saffet Sancaklı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi´ye gitti. Ziyaret kapsamında cumhurbaşkanlığı resmi internet sayfasında paylaşılan fotoğraflarda Erdoğan'a uçakta eşlik eden isimler arasında bir kişi dikkat çekti. Erdoğan'ın uçağında ilgili bakanlar, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan dışında MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın da olduğu görüldü.

Yeni Delhi Palam Askeri Üssü´ne gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihmandar Bakan Gençlik ve Spor Bakanı Vijay Goel, Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth, Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı Taj Palace Oteli´ne geçti.

SÜRPRİZ İSİM SAFFET SANCAKLI

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı resmi internet sayfasından açıklama yapıldı. Açıklamada Erdoğan’ın Yeni Delhi’ye gittiği ve Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar ve diğer yetkililer tarafından karşılandığı belirtiliyor. Öte yandan Erdoğan’ın ziyaretinde yanında bulunan isimlerin; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar olduğu belirtilirken, paylaşılan fotoğraflarda MHP milletvekili Saffet Sancaklı’nın da olması dikkat çekti.