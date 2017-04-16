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Diyarbakır’da okulda referandum kavgası: 2 ölü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde seçim sandıklarının kurulduğu okulun bahçesinde 2 grup arasında çatışma çıktı. 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

11:3316 Nisan 2017
Gündem
Diyarbakır’da okulda referandum kavgası: 2 ölü
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde seçim sandıklarının kurulduğu okulun bahçesinde 2 grup arasında çatışma çıktı. 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Çermik İlçesi’ne bağlı Yabanardı Köyü’nde, seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde, aralarında siyasi görüş farklılığı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çermik’e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yabanardı Köyü’nde seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde saat 09.30 sıralarında akraba olan 2 grup arasında siyasi görüş farklılığı nedeniyle kavga çıktı. Tabanca, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, iddiaya göre köy muhtarı Hıdır Yıldız’ın oğlu Mehmet Yıldız’ın tabanca ile ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı. Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Abdülrezzak ve Şeyhmus Yıldız yolda yaşamını yitirdi, İdris Yıldız ise hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili köy muhtarının oğulları Mehmet ve Tahir Yıldız gözaltına alınırken, köyde yeni olayların önlenmesi için takviye ekiplen gönderilerek önlem alındı.

Son güncelleme: 11:5116.04.2017
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