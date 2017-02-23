Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? Bugün kritik gün

Binlerce adayın gözü kulağı bu haberde... 11 Şubat'ta gerçekleşen ehliyet sınavının bugün açıklanması bekleniyor.

Sürücü adayları Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) gelecek ehliyet sınav sonuçlarını bekliyorlar. 11 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen ehliyet sınav sonuçlarının resmi bir açıklama olmamasına rağmen bugün açıklanması bekleniyor.

Ehliyet sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI

EHLİYET SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Ehliyet sınav sonuçlarının yayınlanmasından sonraki 5 iş günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne dilekçe ile itiraz işlemi yapılabilir. İtiraz yapmadan önce T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ya da Türkiye Vakıflar Bankası aracılığı ile 20 TL ücret ödenmesi gerekmektedir. Ücret ödendikten sonra alınan banka dekontu veya ATM işlem fişi de itiraz dilekçesine eklenerek gönderim yapılmalıdır. Adayların faks ile yapacakları itiraz işlemleri değerlendirmeye alınmayacaktır. İtirazların cevaplanma aşamasında ÖDSGM'nin genel evrak kayıt tarihleri esas alınacaktır. İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, adayın T.C. kimlik numarasının bulunmadığı itirazlar, banka dekontu olmayan itirazlar ve adayın imza, adresinin olmadığı itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav sonuçları açıklandığında 70 puan ve üzeri puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaktır. Direksiyon sınavları önceki sınav tarihlerine bakıldığında, sonuçların açıklanmasından 15 ya da 22 gün sonra gerçekleştirildiği görülmektedir. Direksiyon sınavı esnasında sizin ile birlikte araca binecek olan yetkililer, aracın çalıştırmanızdan hız kurallarına uyup uymamanıza, eğimli yolda aracı hareket ettirebilmenizden geçiş kurallarına uyup uymamanıza göre pek çok değerlendirme kriterlerine göre size puan verecektir. Direksiyon sınavından başarılı olmak için gerekli olan minimum 70 puanı alamayan adaylar için direksiyon sınavına toplamda 4 defa girme hakkı bulunmaktadır.