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Gezici Araştırma Şirketi son oy oranlarını açıkladı

Gezici Araştırma Şirketi, son yaptığı araştırmaya ilişkin Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
22:3423 Mart 2017
Gündem
Gezici Araştırma Şirketi son oy oranlarını açıkladı
Gezici Araştırma Şirketi, son yaptığı araştırmaya ilişkin Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Şirket, yaptığı araştırma sonucunda ‘Hayır’ın % 51.1 olduğunu ve sandığa katılım olması durumunda referandumda ‘Hayır’ın oranının % 53.9’a çıkacağını bildirdi.

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Referandum’da ‘Evet’ kararı alan parti yönetiminin aksine MHP tabanının büyük oranda ‘Hayır’ oyunu vereceğini ifade eden Araştırma Şirketi, “MHP seçmenin % 70’i kararlı hayır diyor” ifadelerini kullandı.

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Gezici Araştırma Şirketi’ne göre AKP seçmenin % 82’si Kararlı ‘Evet’ diyor.

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Ünlü Araştırma Şirketi, Halkın %70’inin ‘Evet’ çıkar inancını taşımasına rağmen ‘Hayır’ oylarını önde olduğunu ifade ediyor.

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Son güncelleme: 22:5923.03.2017
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