HDP’nin Bursa mitingine 900 kişi geldi, 1000 polis görev yaptı

Bursa'da, HDP'nin düzenlediği mitingde konuşan Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'hayır' oyu verilmesini istedi.

Merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Meydanı’nda düzenlenen mitingde 1000 polis görev yaptı. Mitinge gelen yaklaşık 900 kişi alana tek tek arandıktan sonra girebildi. Alanda toplanan HDP’lilere hitap eden Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, şunları söyledi:

”Bizim Kürt sorunu dediğimiz şeyi çok iyi biliyorlar. Cihan da çok iyi biliyor bu ülkenin en tepesindeki, en alt kademesinde çalışan memuruna kadar biliyor. Bizim Kürt sorunu olarak ifade ettiğimiz konu, Kürt olmaktan, Kürt doğmaktan kaynaklanan sorunlarımız ve gerçeklerimizdir. Biz kendi cinsiyetimizi, milletimizi, kimliğimizi inkar ederek yaşarsak, o zaman şahsiyetimizi kaybederiz. Biz farklı bir şey istemiyoruz. Hem iç kamuoyuna hem de dış kamuoyuna parmak sallayarak yürütülen bir siyaset var ama söyledikleri büyük hedefe ulaşma noktasında karalılık irade ve cesaret, onlarda yok.”

Miting daha sonra olaysız biçimde sona erdi.

DHA