Hüsnü Bozkurt’un annesi yattığı hastaneden çıkarıldı!

"Emperyalistleri İzmir’den denize dökeriz" dediği için hedef haline getirilen CHP Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, alzaymır hastası annesini 2.5 yıldır yattığı hastaneden çıkarmak zorunda kaldı. Konya'daki söz konusu özel hastaneye 'baskı yapıldığı' bu yüzen Bozkurt'un annesini İstanbul'a getirdiği öğrenildi. Sözcü'ye konuşan Konya İl Sağlık Müdürü "Hastane ile görüşme halindeyiz" dedi.

Zeynep GÜRCANLI – Deniz AYAS/ sozcu.com.tr

Halkın Arenası programında sarf ettiği “Emperyalistleri denize dökeriz” sözleri nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AKP’liler tarafından hedef tahtasına konulan CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un annesi Konya’da tedavi gördüğü hastaneden çıkarıldı ve İstanbul’a sevk edildi. Söz konusu sevk işlemi için ‘baskı yapıldığı’ iddiaları ortaya atıldı. Kendisi de tıp doktoru olan ve söz konusu hastanede eskiden yöneticilik de yapan Hüsnü Bozkurt, ambulansla annesini İstanbul’daki bir hastaneye sevketti.

Bozkurt, kendisine geçmiş olsun demek için ulaşanlara ise “hastanenin bir suçu yok. Ağır baskı yapmışlar” yanıtını verdi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ SÖZCÜ’YE KONUŞTU

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Konya İl Sağlık Müdürü Hasan Küçünderdirci “Hüsnü Bozkurt’un annesi yaklaşık 2 buçuk yıldır söz konusu hastanede yatıyor ve alzaymır tedavisi görüyordu. Bozkurt eskiden bu hastanede zaten yöneticilik yapıyordu. Yani kendi hastanesiydi. Kurum 6 ay önce el değiştirdi. Yeni yönetim ile hasta yakını arasındaki bir gelişme. Biz de il sağlık müdürlüğü olarak iddialarla ilgili hastaneyi aradık. Bize hastanın iyileşme süreci için hasta yakınıyla konuştuklarını açıkladılar. Hasta yakınlarına ‘ailesiyle birlikte olursa onun için daha iyi olur’ gibi bir açıklama yapmışlar ve onlar da kabul etmiş Bizim elde ettiğimiz bilgi bu yönde. Hastane ile irtibat halindeyiz” diye konuştu.

CHP’LİLERDEN SERT TEPKİ

Öte yandan CHP’li vekiller Bozkurt’un hasta annesine yapılanlara çok sert tepki gösterdiler. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yaşananlara, “Vicdanlar öyle kurumuş, insanlık o denli ölmüş ki, vekilimiz Hüsnü Bozkurt’un yatalak annesi cezalandırılıyor. Yeter. Bu kindarlık bitsin” dedi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise twitter’dan “Siyasi baskıyla bu utanmazlığı yapanlar unutulmayacak, milletin vicdanında hesap verecek! Bu kadarı fazla artık” mesajını paylaştı.