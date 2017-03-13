İmam Buhari Vakfı Başkanı Zafer Mert öldürüldü

Buhari Vakfı başkanı Zafer Mert, dün öğle saatlerinde Şişli'de bulunan derneğe gelen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şüphelinin, Zafer Mert'in sohbetlerine zaman zaman katılanlardan biri olduğu yani 'müridi' olduğu tespit edildi.

Buhari Vakfı başkanı Zafer Mert, dün öğle saatlerinde Şişli'de bulunan derneğe gelen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şüphelinin, Zafer Mert'in sohbetlerine zaman zaman katılanlardan biri olduğu yani 'müridi' olduğu tespit edildi.

Olay, dün Mecidiyeköy Dereboyu Caddesi’ndeki Filiz Derneği’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Dernek binasına gelen Fatih K., yanında getirdiği silahla İmam Buhari Vakfı Başkanı Zafer Mert’e 5 el ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Mert’in hayatını kaybettiğini belirledi. Dernektekiler tarafından olay yerinde yakalanan Fatih K., polise teslim edildi. Zafer Mert’in cenazesi ise önce Mecidiyeköy’deki özel bir hastanenin morguna ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Zafer Mert’in yakınları ve cemaat üyeleri Adli Tıp Kurumu önüne akın etti.

SOHBETLERİNE KATILAN BİRİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirlği’ne getirilerek sorgulaması yapılan Fatih K.’nin, Zafer Mert’in sohbetlerine zaman zaman katıldığı, ancak son 1 aydır gelmediği tespit edildi. Sorguda Fatih K.’nin cinayetin nedenine ilişkin bilgi vermediği öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. Zafer Mert’in cenazesinin bugün ikindi namazınının ardından Fatih Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi. (DHA)