Jandarma sivil memur alımı sonuçları açıklandı mı? JGK memur alımı ne zaman yapılacak?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde sivil memur olarak çalışmak isteyen kişilerin başvurusu tamamlanmıştı. Peki Jandarma sivil memur alımı sonuçları açıklandı mı? Lisans, Önlisans ve Lise düzeyinden gerçekleşecek sivil memur alımları için kontenjan sayısı 222 idi. Son başvuru tarihi 28 Kasım 2017 olan JGK memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

222 kişiye iş kapısı olacak Jandarma sivil memur alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Jandarma sivil memur alımı başvuru sonuçlarını kontrol etmek isteyen adaylar merakla bu sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Preki Jandarma sivil memur alımı sonuçları açıklandı mı? Sonuçların ardından yapılacak mülakatlar ne zaman? İşte ayrıntılar…

Jandarma Genel Komutanlığı ve Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi “Mühendis, Mimar, Uzman Mütercim, Avukat, Veteriner pozisyonlarında yapılacak. Ayrıca alım yapılacak diğer pozisyonlar şöyle: Aşçı, Bahçevan, Berber, Terzi, Hizmetli, Memur, Grafiker, Hemşire, Teknisyen, Kasap, Zabıt Katibi” kadroları için toplam 222 sivil memur alımı yapılması için bir ilanını yayımlamıştı. Peki sivil memur alımı mülakatları ne zaman yapılacak? Sonuçların açıklanacağı tarih belli mi? İşte tüm ayrıntılar…

JGK SİVİL MEMUR ALIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi memur alımı lise, önlisans ve lisans alanlarında başvurular yapıldı. Aşçı, berber, uzman, hizmetli, memur gibi unvanlarda birçok personel alımı yapılıyor. En çok kadro ise 55 kişi ile veri hazırlama kontrol işletmeni alımı için ayrıldı. Sonuçlar Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesi üzerinden duyurulacak. Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Jandarma Sivil Memur alımı için yayımladığı kılavuza göre başvuru sonuçları 11 Aralık 2017 tarihinde açıklanması bekleniyordu. Başvuru sonuçlarının an itibarı ile bekleyişi sürüyor.

SONUÇLAR NASIL KONTROL EDİLECEK?

Jandarma teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre; Başvuru tarihleri içinde başvurularını tamamlayan adayların merak ettikleri sorular arasında yer alan Jandarma Sivil Memur alımı sonuçları www.jandarma.gov.tr internet adresinden, tebliğ niteliğinde duyurulacaktır. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilirisiniz…

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MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat Tarihleri ve Yeri 02-12 OCAK 2018 tarihleri arasında, internette açıklanan tarih ve saatlerde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (Beytepe/ANKARA) (Konya Yolu Gölbaşı Ġstikametine Devam Edilerek Ġncek Ahlatlıbel Yol Ayrımından Dönülecektir.) yapılacaktır.

Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakatlar 02-12 OCAK 2018 tarihlerinde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (Beytepe/ANKARA) adresinde saat 08.30’da başlayacaktır. Adaylar, kimlik ve başvuru belgelerinin kontrollerinin yapılıp, sınav yerlerine alınabilmeleri için bildirilen tarih ve sınav merkezinde en geç saat 08.00’da hazır bulunacaktır.

Başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tâbi tutulacak adayların isim listesi ve sınav günleri en geç 11 ARALIK 2017 tarihinde www.jandarma.gov.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde duyurulacağı söylenmiş olsa da sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçların posta, telefon v.b. herhangi başka bir usulde bildirilmeyecektir. Adayların, kendileri için belirlenen tarihler/saatler dışında uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakata tâbi tutulmaları mümkün değildir.