Karabağlar’da AKP’ye darbe! 300 AKP’li artık ‘Hayır’ diyor…

Karabağlar Belediye Meclis üyesi AKP'li İsmail Taş ve birlikte hareket ettiği parti üyesi 300 kişi partilerinden istifa edip CHP saflarına katıldı

CHP’ye katılan, AKP’li Karabağlar Belediye Meclis Üyesi olan İsmail Taş ve kendisiyle birlikte hareket eden AKP üyesi 300 kişiye, CHP rozetini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu taktı. Karabağlar'da düzenlenen rozet takma törenine Başkan Kocaoğlu'nun yanı sıra Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İzmir İl Başkanı Ali Asuman Güven, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“ÜLKE BÖLÜNMEYE DOĞRU GİDİYOR”

İzgazete’de yer alan habere göre, CHP’ye katılan yeni isimler, referandum sebebiyle ülkenin bölünmeye doğru gittiğini ve tüm yetkinin bir kişide toplanacağından, artık milletin söz söyleme hakkının olmayacağını, bu yüzden de eşit, adaletli, katılımcı bir siyaset yapılamayacağını gördüklerini bu nedenle AKP'den istifa ettiklerini söyledi.

“BU KARAR BİZE GÖRE DEĞİL”

AKP'nin ideolojik dayatmalarının yanlış olduğunu örneklerle anlatan İsmail Taş, “Sadece yarım gün ‘evet'in programına katıldım. Halka ‘evet'i anlatmak için dolaşırken bir şeyi fark ettim. Kendimi inandıramadığım bir şeyi nasıl olur da başkasına anlatabilirdim ki? Bu karar vicdanımla ters düşüyordu. Ve dedim ki ‘Ben ‘evet'i anlatamam, bu karar bize göre değil'. Sanki ülkede bütün sorunlar bitmiş gibi bütün amaçları, kendileri ve yandaşlarını kontrol altına almak” olduğunu söyledi.

“HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Birlikte güçlenerek ülkemizi daha aydınlık günlere taşımak üzere çalışıyoruz. Bu ülke bizim. 80 milyonun ayrısı gayrısı yok. Çalışarak birlik ve dayanışma içerisinde bunu başaracağız” şeklinde konuştu.

“GÜZEL GÜNLERİ HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ”

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise “Bundan sonra birlikte bir yolu, bir mücadeleyi paylaşacağız. Bu yolda İsmail Taş ve partimiz bünyesine katılan diğer arkadaşlarımız bizlere güç verecek, enerji verecek, motivasyon verecek. Bu enerji ve motivasyonla da ülkemizi daha iyi noktalara, daha güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Bunda da sizlerin büyük payı olacak. Umarım 16 Nisan’dan sonra da ülkemizde barış, hoşgörü, kardeşlik olur ve hep birlikte bu ülkeyi daha güzel günlere taşırız. Kararınızdan dolayı sizleri yürekten kutluyorum” diye konuştu