Korgeneral Zekai Aksakallı El Bab’ta

Fırat Kalkanı Harekatı’nda görevli askerler, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile DEAŞ’tan temizlenen El Bab’ta bayram namazı kıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli askerler, DEAŞ'tan temizlenen El Bab'ta bayram namazı kıldı. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, namaz sonrası minbere çıkıp askerlere hitap etti. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar bu fotoğrafları, “Böylesine anlamlı bir fotoğrafı Atatürk’ün Balıkesir hutbesinden (Şubat 1923) sonra ilk defa görüyorum” ifadeleri ile paylaştı.

Aksakallı'nın konuşmasında, “Bütün dünyanın karşımıza dikildiği Bab’da ‘şehadete ulaşan kardeşlerimizle birlikte’ büyük destanlar yaratarak, bu millete, bu orduya hiç kimsenin boyun eğdiremeyeceğini bir kez daha dünyaya haykırdık. Bundan sonra da tarihi ve vicdani en büyük sorumluluğumuz bu topraklarda yaşayan Kürt, Türkmen, Arap bütün insanlara adaletin, merhametin olduğu güven içinde bir yaşam sağlamaktır. Sizlerin onurla, şerefle verdiğiniz bu mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti mazlum ve mağdur milletlerin umut ışığı olmaya devam edecektir. Alacağımız en büyük şan, şeref ve rütbe şehadettir” ifadelerini kullandığı belirtildi. İHA