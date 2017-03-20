KYK Kız Yurdu’nda ‘Evet’ toplantısı!

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan KYK Kız Yurdu’nda 16 Nisan Referandumu için “Evet” toplantısı düzenlendi. AKP Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider’in konuşma yaptığı toplantı için kız yurduna AKP il yöneticilerinin ve erkek öğrencilerin getirilmesi kız öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan KYK Kız Yurdu’nda 16 Nisan Referandumu için “Evet” toplantısı düzenlendi. AKP Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider’in konuşma yaptığı toplantı için kız yurduna AKP il yöneticilerinin ve erkek öğrencilerin getirilmesi kız öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Avanos Kız Yurdu'nda AKP Nevşehir Milletvekili Gizligider'in katılımıyla 16 Nisan referandumuna ilişkin “Evet” toplantısı düzenlendi. Avanos Erkek Yurdu'nda kalan öğrencilerin, kız yurduna getirilmesi ile yapılan toplantıya gençlik kolları ve ilçe teşkilatında görevli AKP’liler de katıldı.

“ERKEK ÖĞRENCİLER KIZ YURDUNDA”

Yurtta kalan kız öğrencileri rahatsız eden toplantıyı yurt yetkilileri de doğruladı. AKP’li Gizligider'in bir konuşma yaptığını belirten yetkililer, farklı bir kampüste bulunan erkek öğrencilerin “Evet” toplantısı için kız yurduna alındığını kaydetti.

“EVET PROPAGANDASI İÇİN YURDA GELİYORLAR”

Öte yandan CHP Nevşehir İl Genel Meclis Üyesi Tayfun Ceyhan, yurtta bulunan kız öğrencilerin erkeklerin yurda sokulmasından rahatsız olduklarını ve AKP Nevşehir teşkilatından da birçok kişinin kız yurduna girdiğini vurgulayarak, “Evet propagandası için yurda geliyorlar. Kız öğrenciler erkek öğrencilerin yurda gelmesinden rahatsız oluyorlar. Çocuklar şu anda baskı altında. Telefonda sıkıntılı konuştular. Çocuklar tedirgin bir vaziyette korkarak beni aradılar” açıklamasında bulundu. ANKA