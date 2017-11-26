Mecidiyeköy metrosuna AVM olmadı cami yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mecidiyeköy Fulya’da inşaatı devam eden metro istasyonu üzerine yapacağı AVM ve rezidans projesi yargı tarafından iptal edilince aynı yere cami yapmaya karar verdi.

Mecidiyeköy Katlı Otoparkı ve karşısındaki parselleri kapsayan toplam 7 bin 228 metrekarelik alanda hala inşaatı süren “Mecidiyeköy (Fulya) Metro İstasyonu ve Transfer Merkezi” için İBB Meclisi 2009 yılında tartışmalı bir plan hazırlamıştı. Plana eklenen bir not ile transfer merkezine AVM, otel, motel, rezidans yapılmasının önü açılmış ve konu CHP tarafından yargıya taşınmıştı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi de 2015 yılında oy birliği ile “Transfer merkezi alanında AVM ve rezidans yer alabilir” hükmünün iptaline karar vermişti. AVM ve rezidans projesi yargı engeline takılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Kasım günü aynı parseller için yine dikkat çekici bir plan değişikliği yaptı.

ŞİŞLİ MECİDİYEKÖY CAMİ PROJESİ

İBB şirketlerinden İstanbul İmar İnşaat AŞ mülkiyetindeki 7 bin 228 metrekarelik alan için hazırlanan plan açıklama raporunda buraya İBB tarafından “Şişli Mecidiyeköy Cami Projesi” yapılmak istendiği belirtilerek gereken plan değişikliğinin yapılması talep edildi. CHP'nin “hayır” oyu verdiği plan değişikliği ile metro istasyonu ve transfer merkezi alanı, “İbadet Alanı”na alındı. Plana göre transfer merkezi ve metro istasyonu zemin altında düzenlenecek. Bu alanda metro istasyonu ile bağlantılı ticari üniteler yer alacak.

CAMİ, KÜLLİYE, KURS, YURT…

“İbadet alanı” ilan edilen metro istasyonunun üstünde ise cami ve külliyesi, lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, gasilhane, şadırvan, kurs, yurt ve İBB'ye ait meslek edindirme kursu ile açık veya zemin altı katlı otopark yapılabilecek. “Park ve yeşil alan” ile “İbadet alanı”nda, metro giriş-çıkış platformları, zemin altında yaya geçişleri yapılacak. Planlama alanında yapılacak yapıların kat yükseklikleri ve yapı yaklaşma mesafeleri İBB tarafından onaylanacak avan projede belirlenecek.