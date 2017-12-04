Meteoroloji’den bazı iller için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Bolu, Samsun, Ordu, Giresun, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa'da kuvvetli don, sağanak yağış ve yoğun kar yağışının beklendiğini açıkladı.

BOLU’DA ÇARŞAMBA AKŞAMINA KADAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Bolu’da bu akşam saatlerinde yağmurla başlayacak yağışların, yarın sabah saatlerinde kar yağışına dönmesi ve Çarşamba akşam saatlerine kadar etkili olması, kent merkezinde 10-20 cm. yüksek kesimlerde 20-50 cm. kar örtüsü yapmasının beklendiği belirtildi.

SAMSUN ÇEVRESİNDEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun çevrelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (30-50 mm) olmasının beklendiği açıklandı.

ORDU ÇEVRELERİNDEKİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yarın öğle saatlerinden itibaren Ordu çevrelerinde görülecek yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak (40-60 mm), 500 m. üzeri rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.

GİRESUN ÇEVRELERİNDEKİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevrelerinde görülecek yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak (40-70 mm), 500 m. üzeri rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olmasının beklendiği açıklandı.

İZMİR VE 4 İL İÇİN DON UYARISI

Meteoroloji’den Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa’da zirai don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle bazı illerde don olayının beklendiği ifade edildi. Don olayının Çanakkale’nin Ayvacık, Çan, Yenice, Biga, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde, Balıkesir’in kıyı ilçeleri haricinde kalan yerlerde, Manisa il genelinde, İzmir’in Ödemiş, Kemalpaşa, Bergama, Torbalı, Bayındır, Menderes, Beydağ, Kınık, Kiraz ve Tire ilçeleri, Aydın’ın merkez ile Nazilli, Sultanhisar, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak ve Yenipazar ilçelerinde yarın hafif, kırsal kesimde yerel orta kuvvette, çarşambayı perşembeye bağlayan gece orta kuvvette, kırsalda yerel kuvvetli, perşembeyi cumaya bağlayan gece ise hafif, kırsalda yerel orta kuvvette olması bekleniyor.

DHA