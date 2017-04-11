Nevşehir 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

16 Nisan Pazar günü yapılacak 2017 referandum sonuçları açıklandığı zaman haberimizde yer alacak. Peki Türkiye bu değişikliklere evet mi diyecek hayır mı? Nevşehir referandum sonuçları ne olacak? Nevşehir'de önceki seçimlerde hangi sonuçlar alındı? İşte ayrıntılar...

Referanduma çok kısa bir süre kaldı. Referandumda evet mi çıkacak hayır mı sorusu Türkiye’nin gündeminin ilk sırasına yerleşmiş durumda. Referandum’da Nevşehir ne cevabı verecek? Nevşehir önceki referandumda ve seçimlerde hangi cevabı verdi?

NEVŞEHİR 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Nevşehir 2010’da gerçekleşen referandumda evet demişti. Nevşehir referandum sonuçlarına göre, 196436 seçmenden 163931 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %85,65 olmuştu.

EVET: % 67.50

HAYIR: % 32.49

NEVŞEHİR 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI

2014’te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Nevşehir cumhurbaşkanlığı seçimi sunuçları şu şekilde oldu:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 34,18

Recep Tayyip Erdoğan: % 64,42

Selahattin Demirtaş: % 1,40

NEVŞEHİR 2015 SEÇİM SONUÇLARI

2015 Kasım’da gerçekleşen seçimlerde Nevşehir sonuçları şu şekilde:

AKP: % 62,8

CHP: % 15,2

MHP % 18,4

HDP % 0,9

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