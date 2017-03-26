Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ölen arkadaşlarının evini soydular

Adana'da bir süre önce ölen arkadaşlarının evini soyduğu ileri sürülen 3 kişi yakalandı.
22:3526 Mart 2017
Gündem
Ölen arkadaşlarının evini soydular
Adana'da bir süre önce ölen arkadaşlarının evini soyduğu ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mesila Sever bir süre önce hayatını kaybeden ağabeyinin Hurmalı Mahallesi’ndeki evine geldi.

Sever içeri girdiğinde ağabeyinin evindeki çekyat, koltuk ve benzeri eşyaların olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı araştırmada çevredeki güvenlik kameralarından 1’i kadın 3 kişinin at arabasıyla gelerek eşyaları alıp gittiğini belirledi.

Görüntüleri izleyen Sever, bu şahısların ağabeyinin arkadaşı olduğunu söyledi. Polis şahısların Çiğdem A., Suat A. ve Hüseyin T. isimli kişiler olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla zanlılar yakalandı. Sorgulamalarında suçlamaları kabul etmeyen zanlılar adliyeye sevk edildi.

İHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar