Ölen arkadaşlarının evini soydular

Adana'da bir süre önce ölen arkadaşlarının evini soyduğu ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mesila Sever bir süre önce hayatını kaybeden ağabeyinin Hurmalı Mahallesi’ndeki evine geldi.

Sever içeri girdiğinde ağabeyinin evindeki çekyat, koltuk ve benzeri eşyaların olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı araştırmada çevredeki güvenlik kameralarından 1’i kadın 3 kişinin at arabasıyla gelerek eşyaları alıp gittiğini belirledi.

Görüntüleri izleyen Sever, bu şahısların ağabeyinin arkadaşı olduğunu söyledi. Polis şahısların Çiğdem A., Suat A. ve Hüseyin T. isimli kişiler olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla zanlılar yakalandı. Sorgulamalarında suçlamaları kabul etmeyen zanlılar adliyeye sevk edildi.

İHA