Şanlıurfa’da Erdoğan tatili

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada ”Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı dolayısıyla İlimiz genelinde ilk ve orta dereceli tüm okullar Valiliğimiz kararıyla 11 Nisan 2017 tarihinde, bir gün süreyle tatil edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Urfa'da okulların bir gün süreyle tatil edilmesi akıllara diğer illerdeki gibi öğrencilerin de mitinge götürüleceğini getirdi. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun önceki yıldönümlerinde eğitime ara verilmemişti. AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Geçtiğimiz yıl TBMM başkanımız ve başbakanımızı ağırlayan şanlı şehrimiz, bu yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile onurlu bir günü daha yad edecektir. Şanlıurfa Büyükşehir belediye meclisimiz, Şanlıurfa'ya vermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a fahri hemşehrilik beraatı vermeyi kararlaştırmıştır” dedi.