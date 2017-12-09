Sayısal Loto sonuçları 9 Aralık: İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Aralık tarihli Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Şans tutkunları 6 şanslı rakamı merak ediyor. Haberimizden Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye rakamlarını öğrenebilirsiniz...

Zengin olarak dilediği gibi yaşamanın hayalini kuran şans oyunu tutkunları 9 Aralık Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda canlı yayında açıklanan şanslı rakamlar, ikramiye tutarı ve şans oyunları hakkında ayrıntılı bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 ARALIK)

Kısa yoldan köşeyi dönmek ve hayallerine ulaşmak işteyenler her cumartesi merak ve heyecan içerisinde Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor. Kuponlarını kontrol etmek isteyen okuyucularımız için MPİ 9 Aralık Sayısal Loto sonuçlarını haberimizde yayınlıyoruz. Büyük ikramiye tutarı 1 milyon 137 bin lira olarak belirlendi. İşte kazandıran şanslı numaralar…

2, 7, 11, 28, 32, 46

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Bir cumartesi gecesi daha Sayısal Loto heyecanıyla geçildi. Zengin olma hayali kuran yüzbinlerce vatandaş Sayısal Loto sonuçlarını öğrenip kuponlarını kontrol etmek istiyor. MPİ 2 Aralık 2017 Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran numaralar…

1, 5, 8, 17, 20, 46

SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.