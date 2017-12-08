Son dakika… Atilla’nın avukatı Sözcü’ye konuştu: FETÖ terör örgütü

Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Fleming "Gülenciler" dediği FETÖ için tartışmaya yaratan sözlerini Sözcü'ye anlattı. Fleming, FETÖ için kurduğu "Siyasal hareket... Bir şey patlatmadılar... " cümleleri için “Yanlış yargılama olmasın diye bunları söyledim. Terörizmi bu davanın dışında tutmak için. Bu dava finansal suçlara ilişkin olduğu için böyle bir ifade kullandım." dedi.

Hakan Atilla’nın avukatı Cathy Fleming bugünkü duruşmada Reza Zarrab’a FETÖ ile ilgili sorular sormuştu. Fleming’in Zarrab’a hitaben yönelttiği “Bu, bazı insanları takipçisi olduğu bir siyasi hareket doğru mu? Ama bunların herhangi bir şeyi patlatmadıkları konusunda hemfikiriz değil mi?” soruları “Fleming FETÖ’ye terör örgütü olarak görmüyor mu? FETÖ’yü siyasi hareket olarak mı göstermeye çalışıyor?” tartışmalarına neden olmuştu.

“FETÖ ELİ KANLI BİR ÖRGÜT NEDEN ÖYLE DEDİNİZ”

sozcu.com.tr Ankara Temsilcisi Zeynep Gürcanlı, duruşmanın ardından avukat Fleming'e çok tartışılan bu sözleri sordu. Fleming; Gürcanlı'nın “FETÖ Türkiye'de darbe girişiminde de bulunan eli kanlı bir terör örgütü. Neden öyle dediniz?” sorusuna “Yanlış yargılama olmasın diye. Terörizmi bu davanın dışında tutmak için. Bu dava finansal suçlara ilişkin olduğu için böyle bir ifade kullandım. ABD'lilerin ve Türklerin terör algısı çok farklı.” diye yanıt verdi.