Son dakika haberi… AKP’nin işareti ne? Erdoğan ‘rabia’ yapıyor, Yıldırım el sallıyor

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesindeki AKP-MHP yakınlaşması, partilerin kullandıkları işaretler konusunda da kafaları karıştırdı.

AKP Lideri ve Başbakan Binali Yıldırım, dün partisinin grup toplantısında kürsüden, MHP işareti olarak bilinen “bozkurt işaretini” yaptı.



Ardından da gazetecilere, “MHP’liler bizim işareti yap dediler yaptım” dedi.

Kafa karışıklığı ise, gazetecilerin Yıldırım’a “AKP’nin işareti ne” diye sorması üzerine ortaya çıktı.

Yıldırım, AKP’nin işaretini “beş parmak açık şekilde, elini kaldırıp, halkı selamlama işareti” olarak gösterdi ve “bizim işaretimiz böyle” dedi.



Oysa AKP’nin kurucu genel başkanı olan ve şimdi de AKP ile birlikte Anayasa referandumunda “evet” çıkması için kampanya yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bundan farklı b”ir işaret kullanıyor.



Erdoğan miting ve konuşmalarında kendisini dinleyenleri, “Rabia işareti” olarak bilinen, başparmak kapalı, diğer dört parmak açık şekilde yapılan işaretle selamlıyor.

Erdoğan, “Rabia” işaretini ilk olarak, Mısır’da Cumhurbaşkanı Mursi iktidarı askeri darbeyle yıkıldığı zaman, Kahire’deki Rabia meydanında direnen Müslüman Kardeşler üyelerine destek için kullanmaya başlamıştı.

Ancak daha sonra bu işareti “bizim Rabia’mız” sözleriyle Türkiye’ye uyarlayan Erdoğan, “tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet” olarak açıklamaya başlamıştı.