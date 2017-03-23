ATSO Başkanı Çetin: Rusya birkaç yıla domates almayı kesin durduracak

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Rusya'da devletin modern sera kurulumuna çok ciddi destekler verdiğini belirterek, “Bu yüzden domatesteki ambargoyu kaldırmadıklarını düşünüyoruz. Rusya sanırım birkaç sene sonra bizden domates almayı kesin durduracak" dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Rus yetkililerinin, Türk domatesine yasağın kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin Rusya'dan buğday ithalatı kısıtlamalarını gözden geçirmesi yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Rusya'ya yakın dönemde buğday kotası koyduklarını belirten Çetin, bu tür kısıtlamaların ilişkilerin gerilmesine neden olduğunu söyledi. Rus uçağının 25 Kasım 2015 tarihinde düşürülmesinden sonra Rusya ile sıkıntı yaşandığına dikkati çeken Çetin, “Geçen sene eylül ayında turizm ve tarımda 4-5 kalemde gelişme oldu. Ambargo kaldırıldı. Turizmde bunun karşılığını görmeye başladık. Tarımdaki ambargolar devam ediyor. Türkiye de buna karşı buğdaya kota koydu. Bu çekişmeleri bırakmamız lazım. Burada güç savaşına girersek iki ülke de zarar görecek" dedi.

'ARADA UÇURUM VAR'

Rusya'daki domates fiyatlarının 3 dolara yakın olduğunu hatırlatan Davut Çetin, “Bizim domateste Rusya'ya ihracat değerimiz 60 cent. Arada uçurum var. Bu konuda hem bizdeki üretici, hem Rusya'daki tüketici zarar görüyor. Bir an evvel bunların ortak yolla çözülmesi gerekiyor. Biz oraya kota koyduk, diğeri ona ambargo koymayla ülke ilişkileri zarar görüyor. Geçen hafta Rusya'ya gittik. Turizmdeki gelişmeleri orada gözlemleyebildik. Turizm normalleşmeye döndü ve 2015 hedeflerine dönmeye başladı" diye konuştu.

'DOMATES ALIMI TAMAMEN DURACAK'

Davut Çetin, Rusya'da devletin modern sera kurulumuna çok ciddi destek verdiğini açıklayarak, şöyle konuştu:

“Bu yüzden domatesteki ambargoyu kaldırmadıklarını düşünüyoruz. Rusya sanırım birkaç sene sonra bizden domates almayı kesin durduracak. Kendini geliştirmeyi devam ettirmek için domates almamayı düşünüyor. Antalya olarak ihracatta ciddi kayıp yaşamadık ama fiyatta biraz düşüş yaşadık. Rusya'ya ihracatımız durunca başka ülkelere yöneldik. Rusya halkı daha büyük zarar gördü. İki ülke olarak bir an önce normalleşmeye dönmemiz lazım. İki cumhurbaşkanı 100 milyar dolarlık ihracat hedefini açıkladı. Ancak bu gelişmelerle bu hedefi yakalayamayız. Bu hedefler için kısıtlamaları ortadan kaldırmamız lazım."

DHA