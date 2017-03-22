Avokado üreticinin yüzünü güldürdü

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde üretimi yapılan avokado, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü. 1000 dekar avokado bahçesinin bulunduğu ilçede ürünlerin tanesi kalitesine göre 1.5 ile 4 lira arasında alıcı buluyor.

Turfanda sebze ve meyveciliğin yanı sıra ilçede çiftçinin geçim kaynaklarından biri olarak tropikal meyve türü olan avokado, genelde ağustos ayı ortalarında başlayıp haziran ayının sonlarına kadar hasat ediliyor. Avokadonun tanesi kalitesine göre 1.5 liradan başlayıp hasat sezonu sonuna kadar 4 liraya kadar alıcı buluyor.

Gazipaşa avokado bahçelerinde üreticileri ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, "İlçemizde 1000 dekar avokado bahçesi bulunuyor. Dekarda 40 adet avokado ağacı ekimi yapılmaktadır. 4-5 yıllık ağaçlardan ortalama dekardan 25 bin adet avokado meyvesi hasat ediliyor. Hasadı yapılan avokado meyvelerinin tanesi 1.5 liradan başlayarak 4 lira arasında aylara göre değişen fiyatlarla satılmakta. Çiftçilerimiz mutlu, çiftçilerimizin yüzü gülüyor" dedi.

Üretici Selçuk Polat, avokado fiyatlardan dolayı mutlu olduğunu belirtirken, "Toplam 20 dekar avokado bahçem var. Bunun 8 dekarlık bölümü avokado meyvesi veriyor ve bu aylarda 4 liraya alıcı buluyor. Avokado üreticisine iyi para kazandırıyor. Dönüme 40 adet avokado ağacı ekimi yapılıyor ve 3 yıl sonra meyve veriyor. İlk yıllarda meyvesi az oluyor ama 10-12 yaşındaki bir ağaç ortalama 600-700 meyve veriyor. Ağustosta 1.5-2 liradan başlayıp 3-4 liraya, İstanbul'da 5 liraya kadar satılmakta. Avokado her iklimde olmuyor. Gazipaşa'da, Alanya, Anamur'da iklime uyum sağlıyor. Türkiye'de avokadoyu bilmeyenler var. Ürünümüzü tanıtıp pazarımızı artırmalıyız" diye konuştu.

Üretici Saadettin Yıldız da gün geçtikçe ilçede avokado üretiminin arttığını kaydetti. Mevcut fiyatların çok iyi olduğunu aktaran Yıldız, bahar bakımı dolayısıyla avokado ağaçlarının diplerini çapalayıp gübrelediğini söyledi.

DHA