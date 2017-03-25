Bahçeli: ABD, aynaya baksın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri’de yaptığı konuşmada, "ABD, dürüst olmalıdır. Türkiye’nin klasörler dolusu belgelerini hasır altı etmemelidir. 15 Temmuz müsebbiplerini adaletin önüne çıkarmaktan kaçmamalıdır. THY uçaklarında terörist sızması olmaz. ABD aynaya baksın. Hoca görünümlü vandal kişiye baksın. Terörist zaten ABD’ye sızmış. Hiç kimse bize akıl vermeye kalkışmamalıdır" dedi. Bahçeli, MHP’deki muhalifler içinde, "Çarpık kafalı çürükler" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda ağırlığını gençlerin oluşturduğu kalabalığa seslenen Bahçeli, merhum lider Alpaslan Türkeş’in ata toprağında bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli’, 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganlarının atıldığı, 'Milletini yalnız bırakmayan Devlet, bizde yolda bırakmayız Evet' pankartının açıldığı, Türk, Azerbaycan, Türkistan ve Kuzey Kıbrıs bayraklarının sallandığı meydanda Kayserililer'e iltifatlar eden MHP lideri Bahçeli, şöyle dedi:

"Kayserili onurlu, ahlaklı, sözünün eridir, dik duruşludur. Erciyes'in heybeti Kayseri'deki kardeşlerimize bire bir yansımıştır. Devlet darda ise Kayserili cesaretle ileri atılmıştır. Türkiye ne zaman tehdit altına girdi ise milli tavrını anında göstermiştir. Ülke sıkıntıdadır, milletimiz tahrik edilmektedir. Kayseri'ye iş düşmektedir. Türkiye'nin varlığımı korumaya var mısınız " diyerek şunları söyledi:

"MİLLİ NAMUS LEKELENEMEZ"

"15 Temmuz FETÖ işgal teşebbüsünde kardeşlerimiz şehit düşmüştür. Diyorum ki; Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez bayrak inmez. Şehitler ölmez Milli namus lekelenemez. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Geride bıraktıkları yalnız bırakılmayacaktır. PKK ve PYD sınırlarımız bulunması dünyanın gözü önünde olmaktadır. İŞİD sözde düşmanı özde dostudur. Ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı varsa sözde demokrasi güvencesindedir. Şu alçaklığa bakın ki YPG Türkiye silah doğrulturken, ABD ve Rusya destek vermektedir. 22 Mart ’ta ABD ve YPG’li teöristleri paraşütle indirmiştir. Nevruz bayramında Rus askerleri YPG’li alçaklarla poz verip halay çekti. THY’nin başarısını kıskananlar ,karalama kampanya başlatmışlardır. Direkt uçuşlara elektronik cihazlara yasak getirecek kadar şuur kaybına uğramışlardır. Neymiş güçlü terör eylemlerinin ticari uçaklara sızma tehlikesi varmış. PKK niye arkalanmakta neden desteklenmektedir. Bu nasıl bir kördüğüm nasıl rezilliktir. ABD dürüst olmalıdır. Türkiye’nin klasörler dolusu belgelerini hasır altı etmemelidir. 15 Temmuz müsebbiblerini adaletin önüne çıkarmaktan kaçmamalıdır. THY uçaklarında terörist sızması olmaz. ABD aynaya baksın. Hoca görünümlü vandal kişiye baksın. Terörist zaten ABD’ye sızmış. Hiç kimse bize akıl vermeye kalkışmamalıdır. ABD’nin Ortadoğu'da ne yaptığını biliyoruz. Haçlı operayonlar hala sürmektedir. Gaye; Türkiye’yi yıkmaktır. Bu rezil oyunlara Türk Milleti dün direndi, yine direnecektir. Bu amansızlıkları yine yitecektir. Vatan Türkiye, millet, devlet Türk'tür. Çıkarcılar iş birliği yapsın faydasızdır. Kayseri'yi kimse kimse aşamayacaktır. Türkiye'yi hiçbir odak dağıtamayacaktır Herkes teslim olsa da MHP zalimin belini krımaya zulüm düzenini bozmaya dünden yeminlidir. Bizim bu ülke için yeminiz vardır. Bizim için yeminler tutulmak uğruna gerkirse kendini feda etmek içindir. Yemin Türkiye’nin hak ve çıkarlardır. Yemin ağımsız yaşama üülküsüdür. Yemin onurdur. Omurgalı duruştur. Kardeşliğimiz korumaktır. Yemin ettik dönmeyeceğiz. Yemin ettik durmayacağız. Yemin ettik türk bayrağını hak eetiği dilediği yere ama öyle ama böyle sonunda son nefer kalsak ta dikeceğiz."

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli daha sonra, meydanda kendisini dinleyen kalabalığa, "Türkiye’ye sahip çıkacak mısınız Milli yeminleri tutacak mısınız 16 Nisan’da evet diyerek oyunları bozacak mısınız" diye seslendi. Tüm sorularına 'Evet' yanıtı alınca, 'Kayseri kararını çoktan vermiş. Kayseri’de iş bitmiş, defter kapanmıştır. Burada fırsatçılara ekmek yok. Türkiye’nin önüne kesmeye çalışanlara af ve masumma yok. Kayserili şerefli ve namusludur. Türkiye için Evet, evet , evet, sonuna kadar devlet, sonsuza kadar millet" dedi. MHP lideri daha sonra konuşmasını şöyle sonlandırdı: "ÇARPIK KAFALI ARAMIZDAKİ ÇÜRÜKLERE BAKMAYIN"

"Türkiye’yi 15 Temmuz'da ele geçirmek istediler. İşgale kalktılar. İç isyan ve savaş çıkarmaya kalktılar ama, tutmadı. FETÖ iblisi asker kisvesinde, Türkiye’yi ateş yerine çevirmek istedi. Savaş uçaklarımızı gasp edip, bomba attılar. Milli birliğimiz çözmek, milli bünyemizi çürütmek istediler. Türkiye böyle bir ihaneti hiç görmedi. Kuşkusunuz olmasın son 2 asrın en vahşi saldırısıdır. Bu saldırı, Pensilvanya’da hoca kılıklı hain ve orada kumanda eden güçler tarafından yapılmıştır. Darbe teşebüsüne 80 milyon direndi. IŞİD ve PYD ve PKK sınırlarda işgal yapmak için fırsat kolluyordu Birbirimize düşürülecektik. Devleti kaybedecektik. Milletten ve vatandan olacaktık. MHP Ankara’da, millet görevinin başında idi. Şehadete inanmış öleme kafa tutmuş millet evlatları paralı cellatlara hayatı zehir etmiştir. Millet istiklale sahip çıktı. Kayseri zebanilerin nefesini kesti. İsyan bastırıldı. Türkiye ipten alındı. Dedik ki; 'Türkiye bu şekilde gidemez. Sistem tartışmaları nedeniyle Türkiye’yi kaybedebiliriz.' Uzlaşma çağrısı yaptık. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışı ile çalıştık. AK Parti ile 18 maddede anlaştık. Çapık kafalara, aramızdan çürüklere bakmayın ilkelerimizden taviz vermedik. Ülkülerimizden ayrılmadık. Kalıcı nitelikli bir mütabakatın şart oldığunu gördük. Sorumluluk duygusu ile milli şuuru bir araya getirdik. Bizim ulaşacağımız alan milli ve manevi değerlerle bir aradadır. Milletimiz beklentilerine ve yeni kapı ruhuna göre hareket ettik. Türk milliyetçiliğinin devreye girmesi lazımdı. CHP genel başkanı ise hala milleti korkutmakla meşgul. Kılıçdaroğlu 16 Nisan'da hangi maddelerin değişeceğini bilmekten acizdir. Çünkü incelemedi. Cahil desem doğru değildir. Okuması yazması vardır. Ancak, okumasını bilse de anlamakta zorluk çekmektedir. 15 Temmuz’dakidaki ihaneti ağzına almaktan kaçınmaktadır. Kılıçdaroğlu haydi 16 Nisan'da referandum maddelerini okumadın. Peki tarihe hiç mi bakmadın Baktın da idrak mı etmedin Türk milleti ne zaman diktatöre müsamaha göstermiştir Bu ülkeyi Libya ile Suriye ile tutmak nasıl bir yanlıştır. CHP'nin dili yalan savurduğu hezeyandır. Evet çıkarsa Türkiye bölünürmüş, asıl felaket CHP'dir. Hayırcı FETÖ’nün yeni sığınağıdır. Bazı meşruiyet olmaz diyor. Milletin tercihine gayri meşru demek demokrasiyi ipe çekmek demektir. Böylelerin sonu hüsrandır, MHP devlet, millet, Cumhuriyet için 'Evet' diyecektir."

DHA