Bakan Kılıç: Kendilerinde hakarete varan açıklamaları yapma hakkı görüyorlar

– GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da yaptığı konuşmada, referandumla ilgili Avrupa ülkelerinin dürüst bir yaklaşım içinde olmadıklarını belirterek, “Hem diyorlar ki; bizim içişlerimize karışmayın hem de Türkiye’nin içişleriyle alakalı sürekli bir şeyleri gündeme getiriyorlar. Kendilerinde her türlü eleştiriyi, hatta ve hatta hakarete varan açıklamaları yapma hakkı görüyorlar” dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Samsun’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandumla ilgili yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinin dürüst bir yaklaşım içinde olmadıklarını söyledi. Almanya Parlamentosu’nda görev yapan Türk asıllı milletvekili Cem Özdemir’i de eleştiren Bakan Kılıç, "Türkiye’nin içişlerine karışmak konusunda Almanya’daki bazı siyasetçiler artık hakikaten sınır tanımaz hale gelmiş durumda. Yani hem diyorlar ki, bizim içişlerimize karışmayın, hem de Türkiye’nin içişleriyle alakalı sürekli bir şeyleri gündeme getiriyorlar. Kendilerinde her türlü eleştiriyi, hatta ve hatta hakarete varan açıklamaları yapma hakkı görüyorlar. Örneğin Cem Özdemir. Bir televizyon programına çıkmış, bir takım konuları dile getiriyor, Türkiye’deki konulardan bahsediyor. Partimizle alakalı, AK Parti’yle ilgili bir takım ithamlarda bulunuyor. Ya Sayın Özdemir, sen git de kendi partinin işlerine bak. 16 Nisan’da ülkemizin gelecekteki yönetim sistemiyle alakalı olarak milletimiz karar verecek, size ne oluyor Hem bize, ‘kendi ülkenizdeki konularla alakalı gelip Almanya’da konuşmayın’ diyorlar. Sonra çıkıp sırf Türkiye konuşuyorlar. Bir de yalan yanlış konuşuyorlar. Açıkça söylüyorum yalan konuşuyorlar” dedi.

BAKAN KILIÇ: ‘EVET’ ÇALIŞMASI ENGELLENMEYE ÇALIŞILDI

HDP’li milletvekillerinin Avrupa’nın birçok ülkesinde ‘hayır’ kampanyası yaptığını söyleyen Bakan Kılıç, ‘evet’ kampanyası yapmak isteyenlere ise engellemeler olduğunu belirterek, “Gariptir ki; tuhaf bir şekilde ‘evet’ için çalışma yapmaya çalışanların önü teknik ve birtakım basit sebeplerle engellenmeye çalışıldı. Ancak maalesef bu konudaki yapılan açıklamalarda da dürüst olunmadığını gördük. Çünkü Meclis içerisinde farklı siyasi partilere mensup olan, özellikle Ana Muhalefet Partisine mensup ve HDP’ye mensup olan milletvekillerinin Avrupa’nın birçok ülkesinde serbestçe ‘hayır’ kampanyaları yaptığını gördük” diye konuştu.

BAKAN KILIÇ: TERÖRLE MÜCADELE KÜRESEL ANLAMDA YAPMAMIZ LAZIM

Terörle mücadelenin küresel anlamda olması gerektiğini söyleyen Bakan Kılıç, herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyleyerek, “Biz yıllardır şunu söylüyoruz; Terörün dini, dili, ırkı olmaz. Yani biz hep ne dedik Bakın böyle yapmayın, terörle mücadelemizi bizim küresel anlamda yapmamız lazım ve küresel anamda ortaya koyduğumuz mücadelenin içerisinde herkesin elini taşın altına koyması lazım, yoksa bu gelir sizi de vurur; bizim söylediğimiz bu. Çünkü teröristin ayrımı yoktur, terörist ayrım yapmaz” dedi.

İŞİTME ENGELLİLER OLİMPİYATI HAZIRLIKLARININ SON AŞAMAYA GELDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından dünyanın 3’üncü en büyük spor organizasyonu olarak kabul edilen ve 1830 Temmuz tarihleri arasında Samsun’da yapılacak 23’ncü İşitme Engelliler Olimpiyatı hazırlıklarının son aşamaya geldiğini belirtti. Kılıç, “Çok güzel bir organizasyon olacak inşallah. İşte taksicilerin olsun, esnafımız olsun bir hazırlık dönemi içerisindeyiz. Samsun’umuzdaki Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtları ona göre kullanarak burada bir sporcu köyü hayata geçirmiş olacağız. Bunu da ilk kez Samsun’da uyguluyor olacağız. İnşallah çok farklı bir konseptle çok daha güzel bir organizasyonun da yolunu açmış olacağız” dedi.

DHA