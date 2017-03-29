Bakan Müezzinoğlu: Türkiye otobanda koşacak (2)

GAZİANTEP'TE SGK BİNASI AÇILIŞINA KATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kilis'teki temaslarının ardından öğleden sonra geldiği Gaziantep'te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binasının açılışına katıldı. Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer ve Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve SGK Genel Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın da katıldığı törende konuşan Bakan Müezzinoğlu, Türkiye'nin 17 Nisan'dan sonra stabilize yollarda yürümeyeceğini yineleyerek, şöyle konuştu:

"Şimdi artık geleceğe daha çok umutla ve güvenle yürüyen, bütün sıkıntılara ve sorunlarımıza rağmen, bu sıkıntıların ve sorunların bir çoğunu da yine bu ülkenin bu milletinin bugün yakaladığı başarılarından rahatsız olanlar çıkar. Tuzak kuruyorlar, hainlik yapıyorlar. Dışarıdaki düşmanlarımıza maşalık yapıyorlar. Bu maşalıklarla bu millete zulüm ediyorlar ve istikrarı bozmaya çalışıyorlar. Tek hedefleri var; istikrar bozulsun, peşinden ekonomik bozulsun. Ekonomik istikrar bozulursa istedikleri olacak, faizler yükselecek, enflasyon yükselecek ve krizler gelecek. Onlar sefa sürecek, millet bedel ödeyecek. Şimdi artık biz diyoruz ki millet sefa sürecek, milletin üzerinden geçinenler bedel ödeyecek. Bu ülkede bundan sonra millet ne derse o olacak. Milli iradeye tuzak kuranlar kaybedecek, ikide bir milli iradenin ümüğünü sıkarak sefa sürenler bedel ödeyecek. Ve artık partilerin hükümeti değil, milletin, milli iradenin hükümeti. Bu milletin büyük çoğunluğunun, yüzde 50'sinden fazlasının vicdanı ve akli iradesinin oraya yansıdığı bir milli duruşun hükümeti kurulacak. 'Hayır'cıların dikkat ederseniz büyük korkusu, artık ipin ucunun milletin eline geçiyor olmasından korkuyorlar. Milletten korkuyorlar, milli iradenin gücünden korkuyorlar. Çünkü milli irade ne kadar dağınıksa, milli iradeyle arka plandan o dağınıktan o kadar istifade edebilme dönemlerini arıyorlar. O dönem artık geride kaldı ve inşallah 16 Nisan sabahı çok farklı bir Türkiye olacak."

Konuşmaların ardından Bakan Müezzinoğlu, açılışını yaptığı SGK binasını gezdi.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)

DHA