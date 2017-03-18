Bakan Özlü: Kredi Garanti Fonu devreye giriyor

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOBİ'lere kredi kullanmada çok fazla talip geldiğini belirterek, "Önümüzdeki hafta şöyle bir uygulamaya geçiyoruz. KOSGEB İl Müdürlükleri'nde, bankalara masa kurduracağız. Bir sorun çıkmazsa KOSGEB müdürümüz orada, banka yetkilisi orada anında konuyu çözeceğiz. Şimdi Kredi Garanti Fonu devreye giriyor. Küçük işletmelere Kredi Garanti Fonu yardımcı olacak. Bir de kefalet sistemini getireceğiz" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Tekirdağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenlere katılıp, işadamları, sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi. Son zamanlarda bazı Avrupa ülkelerinin referanduma karşı farklı tutumlar sergilediklerini ifade eden Bakan Özlü, "Bu ülkenin bakanlarının, vatandaşlarıyla buluşmalarını tahammül edemeyen ülkeler var. Referandumda 'evet' çıkacak korkusuyla insanlık değerlerini, evrensel hukuku hak ve özgürlükler ayaklar altına alan ülkeler var. Onlara sormak istiyoruz. Bu referandumdan neden bu kadar korkuyorsunuz Biz başkalarının ne diyeceğine değil, milletin ne diyeceğine bakarız. Eğer vatandaşlarımız bizden razıysa biz yolumuzda gerekirse ölürüz ama bir adım bile geri atmayız" dedi.

Bakanlığına bağlı KOSGEB aracılığıyla, esnafa ve KOBİ'lere önemli destek programları yürüttüklerini söyleyen Özlü, "Yaklaşık 15 bin KOBİ'ye kredi kullandırmayı planladık. Tabi çok fazla talep geldi. Biz 25 bin düşünmüştük. Yaklaşık 250 bin talep geldi. Bu 250 bin KOBİ'ye bir ay içerisinde bu krediyi kullandıramazdık. Ama dedik ki, kullanmayanlar mağdur olmasınlar. Onlara da 2017 yılının başında kullandıracağız dedik. Bu maksatla bir çalışma daha yaptık. Daha önce başvuruda bulunup da kredi kullanmayanların listesi bizdeydi. Onların zaten listesi bizde vardı. Siz yine başvuruda bulunmayın dedik. 10 gün içerisinde yeni başvuranlarla beraber, yaklaşık 529 bin başvuru oldu. Bu başvuruları aldık ama bunları değerlendirmek gerekiyordu. Bu başvurular içerisinde bazı şirketler var ama hiçbir kaydı yok. Yine bazı işadamlarımız 4 şirketi var ve birden fazla başvuru yapmış. Bunları inceledik ve daha çok küçük KOBİ'lere kredi vermeyi düşündük. Bütün bunların sonucunda yaklaşık 460 bin KOBİ çıktı. Bunların tamamına kredi vereceğiz. Önümüzdeki hafta şöyle bir uygulamaya geçiyoruz. KOSGEB İl Müdürlükleri'nde, bankalara masa kurduracağız. Bir sorun çıkmazsa KOSGEB müdürümüz orada, banka yetkilisi orada anında konuyu çözeceğiz. Şimdi Kredi Garanti Fonu devreye giriyor. Küçük işletmelere Kredi Garanti Fonu yardımcı olacak. Bir de kefalet sistemini getireceğiz. Yani diyelim ki, durumu çok kötü borçları var, bankalar kredi vermeye çekiniyor. Bir kefil getirmesi halinde, bu arkadaşlarımız bundan faydalanacak. Örneğin Tekirdağ'da, bu bizim KOBİ tanımına giren 46 binden fazla işletme var. Bunlardan 9 bin 215 tanesi az önce bahsettiğim kredi için başvurmuş. Bu işletmelerden 6 bin 123 işletmemiz bu krediden yararlanmaya hak kazanmış. Tekirdağ için bu işletmelerin kullanacağı kredi miktarı 145 milyon TL'dir. Bu kredinin 33 milyonunu aşan faizini biz ödeyeceğiz" diye konuştu

Çorlu'da bir üniversite talebi olduğunu da ifade eden Bakan Özlü, "Teknik Üniversite kurulması konusunda bir talep vardı. Çorlu bir çok ilden daha büyük bir ilçemiz. Dolayısıyla burası bir teknik üniversiteyi hak ediyor. İnşallah Çorlu'da bir teknik üniversite kuracağız. Bir de Çorlu'da KOSGEB şubesinin açılması talepleri vardı bunları kabul ediyoruz. Çorlu'ya bir şube açacağız" dedi.

Bakan Özlü, toplantının ardından Ak Parti teşkilatını ziyaret edip, partililerle görüştü. Özlü, partililerden referandumda çok çalışmalarını isteyerek, "Referandumda iyi bir sonuç alıp, ondan sonra işimize, gücümüze bakalım" dedi. Bakan daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu.

DHA