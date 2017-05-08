Bakan Zeybekçi: Almanya’yla ilişkilerde yeni bir dönüm noktası

Temaslarda bulunmak üzere Berlin'e giden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Almanya ile ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Berlin'de, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Brigitte Zypries ile bir araya gelen Bakan Zeybekçi, ziyaretini ve temaslarını bir basın toplantısıyla değerlendirdi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Zeybekçi, iki mevkidaşıyla yaptığı görüşmeler sonrası Almanya ile ilişkilerde yeni bir dönüm noktasının başladığını söyleyebileceğini belirtti. Artık iki tarafın da son zamanlardaki karşılıklı olumsuz gelişmelerden rahatsız olduğunu kaydeden Zeybekçi, “Görüşmelerimiz çok olumluydu. Türkiye-Almanya ilişkilerinde iyileşme süreci yaşanacağına inanıyorum. Yavaş da olsa bundan sonra ilişkilerimizin olumlu bir gidişata evirileceğini tahmin ediyorum. Bir dönüm noktası olarak adlandırılabilir mi derseniz, evet adlandırılabilir. Bundan sonra iki ülke menfaatleri için yeni şeyler söylemek lazım, diye ortak bir kararımız var. Siyasi ilişkiler ne kadar güçlü bir ekonomik temele dayanıyorsa diğer taraflardaki olumsuzluklar, problemler o kadar kolay çözülebiliyor. O nedenle amacımız şu anda 40 milyar dolar olan ticari ilişkilerimizi 50, 60 ve daha yukarılara çekmek olacak” dedi.

'Türkiye, AB sürecinden asla kopmamalı'

Bakan Zeybekçi, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinden asla kopmaması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin diğer konu başlıkları olduğunu belirtirken şu ifadelerde bulundu: “Biz bunu önemsiyoruz. Bu her iki tarafın da menfaatine. Teknik analizler gösteriyor ki bu AB'nin de menfaatine Türkiye'nin de menfaatine. Bunu onlar da biliyor biz de biliyoruz ki bu pozitif gündemin üzerinde daha çok çalışacağız. Avrupa Birliğiyle ilişkilerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde Almanya'nın tam desteğini gördük ve bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini açıkça beyan ettiler.”

'Fransa'daki sonuç, AB ve Türkiye için olumlu'

Gelen bir soru üzerine Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini de değerlendiren Zeybekçi, sonuçları hem Avrupa Birliği için hem de Türkiye için olumlu bulduğunu vurguladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Berlin ziyareti kapsamında, Türkiye'ye yeni yatırımcılar çekmek amacıyla Türk ve Alman işadamlarıyla da bir araya geldi.

(lı)

Görüntü Dökümü:

– Bakan Zeybekçi'nin Büyükelçilikteki basın toplantısından görüntüler

DHA