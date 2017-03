Başbakan Yıldırım: Hayırcılar kervanına Avrupalılar da katıldı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Balıkesir'de düzenlediği referandum mitingindeki konuşmasında, başta Almanya ve Hollanda olmak üzere toplantılara izin vermeyen Avrupa ülkelerine de tepki gösterdi. Yıldırım, "Ha şimdi 'hayır'cılar kervanına Avrupalılar da katıldı. Almanya, Hollanda bunlar da 'hayır'cı oldular. Dikkat ederseniz oraya gurbetçilerimizle buluşmaya giden bakanlarımıza, milletvekillerimize yasak koyuyorlar" dedi.

Uçakla 9. Ana Jet Üssü'ne inen Başbakan Binali Yıldırım, buradan otobüsle mitingin yapıldığı Kuvayımilliye Meydanı'na geçti. 'Demokrasimizin bekçisi' ve 'Aydınlık yarınlarımızın mimarı' pankartlarıyla karşılanan Binali Yıldırım'a partililer büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Miting alanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde 'Sen iste, dünyayı ayağa kaldıralım' yazılı dev posteri asıldı. Yine Cumhurbaşkanı'nın Başbakan'la el ele olduğu bir da miting alanında yer aldı.

RAHMETLE ANDI

Konuşmasına tüm ilçelerini tek tek saydığı Balıkesirli kahramanlar Seyit Onbaşı'yı, Ömer Seyfettin'i, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı, Gönenli Mehmet Efendi'yi rahmetle anan Binali Yıldırım, kurtuluş mücadelesinde meşalenin Balıkesir'de yakıldığını söyledi.

Balıkesir'in kuruluşundan bu yana Ak Parti'yi desteklediğini söyleyen Yıldırım, "Şimdi yeni bir sürecin içindeyiz. 1919'da kuvayımilliye ile bu hareketi başlattı. Şimdiki değişim de 16 Nisan zaferi de Balıkesir'le başlamış olacak. Biz yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, bir radyo programında, anayasa değişikliği konusunda söylediği sözlerini hatırlatıp eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu sistemde 'cumhurbaşkanıyla başbakan ayrı partiden olursa nasıl anlaşacaklar' diyor. Yahu biz günlerdir diyoruz ki, nasıl anlatalım. Bir türlü anlatamadık. Ama Kılıçdaroğlu, sağ olsun bizim yerimize anlattı. Biz de tam da bunu diyorduk. İki başlılık, sorun oluşturdu. Anlaşmazlık oluyor, sistem tıkanıyor. Ülkenin büyümesinin kalkınmasının gelişmesi gecikiyor. Meğerse Kılıçdaroğlu, değişikliği okumamış. Anayasayı okumamış. O zannediyor ki bu değişiklikten sonra başbakan da olacak, cumhurbaşkanı da olacak. Olmayacak Kılıçdaroğlu, biraz daha fazla çalışman gerekecek. Öyle seçim kaybet tekrar devam et. Tekrar kaybet devam et devri bitti. Ya çalışacaksın başarılı olacak devam edeceksin. Olamazsan Allah selamet versin. Bu tutumdan sonra bu sefer adamları diyor ki 'Kılıçdaroğlu bunları tersinden okur' diyor. Konuştukları zaten doğru bir şey değil ama her şeyin tersinden okuyorsa bu memleketin hali ne olacaka yazık değil mi bu memlekete. Bu sistem demek bürokrasinin daha hızlı çalışması demek. İşlerin daha hızlı gitmesi demek. Demokrasinin daha güçlenmesi demek. Milletin iradesinin yönetime hakim olması demek."

"HAYIRCILAR KERVANINA AVRUPALILARDA KATILDI"

MHP ile birlikte gerçekleştirdikleri anayasa değişikliğini 16 Nisan'da milletin onayına sunacaklarını yineleyen Başbakan Binali Yıldırım "16 Nisan'da millet kararını verecek. Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerimiz, bu değişikliğe 'evet' diyor. MHP 'evet' diyor, BBP 'evet' diyor. Saadet Partisi'nin seçmenleri değerli kardeşlerimiz bu değişikliğe 'evet' diyor. Dolayısıyla toplumunun büyük kesimi 'evet' diyor" dedi.

Referandumda terör örgütlerinin 'hayır' demelerinin ne demek olduğunu bildiklerini kaydeden Yıldırım, " Ama CHP'nin ısrarla neden 'hayır' dediğini bu millet bir türlü anlamıyor. Anlamayacak" dedi. Binali Yıldırım, bakanların referandum kampanyası yapmasına izin vermeyen Avrupa ülkelerine tepki gösterirken de şunları söyledi:

"Ha şimdi 'hayır'cılar kervanına Avrupalılar da katıldı. Almanya, Hollanda bunlar da 'hayır'cı oldular. Dikkat ederseniz oraya gurbetçilerimizle buluşmaya giden bakanlarımıza, milletvekillerimize yasak koyuyorlar. Engel çıkartıyorlar. Ne kadara engel çıkarırsanız çıkartın, bizim memleket sevdalısı gurbetçi kardeşlerimiz 16 Nisan'da size bunun cevabını sandıkları doldurarak verecektir. Sizin seçim işlerinde iç siyasetinize karışmıyoruz ama gördüğüm kadarıyla başta PKK sempatizanları, FETÖ'cüler olmak üzere ne kadar Türkiye'nin aleyhinde çalışan varsa, sizin için baş köşede yer buluyor. Bunları yapmayın, bunlar dostluğa, müttefikliğe yakışmaz. Buradan bir kez daha diyoruz ki; Ey Avrupa lütfen Türkiye'nin iç işlerine, siyasetine burnunuzu sokmayın. Taraf olmayın. Eğer taraf olursanız bunun hesabını da bu millet size verir."

"HAİN ÖRGÜTLERİN SONUNU GERETECEĞİZ"

"Bizi Kurtuluş Savaşı'nda durduramadılar, bugün mü durduracaklar. Şimdi mi durduracaklar" diyen Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelişen Türkiye'den rahatsız olanları biz de 16 Nisan'da evet, evet, evet diyerek rahatsız edeceğiz. Bu hain örgütlerin sonunu getiriceğiz. Ekonomiyi daha da büyüteceğiz. Türkiye'nin gücüne güç katacağız. Aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'nin istikrarını daha güçlü inşa edeceğiz. Biz ant içtik. 21'inci yüzyıl mutlaka Türkiye'nin yılı olacaktır. Hayalle yola çıktık. Türkiye daha fazla zaman kaybetmesin. Kaynakları çarçur olmasın. Ülkenin gençleri dağa çıkmasın. Genç yaşta yok olup gitmesin. Anneler ağlamasın. 14 yıldır bunun için çalışıyor bunun için gayret ediyoruz. Ama biz bunları yaparken bir yandan hızımızı gereksiz oyalıyorlar. Engeller çıkartıyorlar. Durmadan, yılmadan engelleri aşa aşa bu güne geldik. 16 Nisan'da yeni hükümet sistemiyle beraber Türkiye artık bu engellemelerden, ayak bağlarından kurtulacak. Bundan sonra hız kesmeden yoluna devam edecek. Nereye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine. Zaman kaybetmeden ilerlemeye devam edecek.".

"EKONOMİK KİRİZLER ORTADAN KALKACAK"

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi durumunda nelerin değişeceğini anlatan Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

"Yeni sistemle ekonomik krizlere tarihe karışacak. Belirsizlikler ortadan kalkacak. Ekonomi daha sağlam zeminde büyüyecek. Terörle mücadelede artık ihanetlere yer olmayacak. Güvenlik güçleri, devletin bütün kurumlarıyla hükümet her türlü terörün üzerine kararlılıkla gidecek. Ülkede kutuplaşmalar sona erecek. Millet bir olacak, beraber olacak, iri olacak ve birlikte Türkiye olacak. Kutuplaşma, gerilim ve korku siyasetinden medet umanlara artık işsiz kalacak. Muhalefet kendisini değiştirmek zorunda kalacak, çalışmak zorunda kalacak. Hainlerin, fitnecilerin, bölücülerin aramıza girmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Gereksiz boş tartışmalarla vaktimizi, kaynaklarımızı tüketmeyeceğiz. 16 Nisan'da özlediğimiz Türkiye'de anamızın sütü gibi ak oylarımızla inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin gücüne güç katacağız. 16 Nisan'da şehitlerimizin büyük Türkiye, bağımsız Türkiye hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz. Yeni sistemde güç, karar tamamen millete veriyoruz. Bundan sonra milletten yetki almayan birisi çıkıp yetki kullanamayacak. Yeni sistemde hükümet krizleri artık tarihe karışıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim krizi diye bir şey kalmıyor. Darbelerin sonu gelecek. Geleceğe emin adımlarla yürüyor. 16 Nisan sadece kağıt üzerinde beyaz 'evet' bölümüne mühür basmakla kalmayacağız. 16 Nisan'da Türkiye'nin geleceğini aydınlatacağız. Geleceğin büyük Türkiye'sini inşa edeceğiz. Terör örgütlerine hak ettikleri cevabı vereceğiz. Almanya'ya da Hollanda'ya da, Avrupa'da 'hayır' çıkması için gayret edenlere de gereken cevabı vereceğiz. Evet çıktığı zaman Türkiye'nin bütün düşmanlarının hevesi kursaklarında kalacak. Terör diz çökecek. Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar diz çökmeye mecbur kalacak."

DHA