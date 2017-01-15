Bursa’da ani bastıran yağmur etkili oldu

– BURSA’da ani bastıran sağanak yağmur günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Geçen hafta kar yağışlarının aralıklarla etkili olduğu Bursa’da bugün saat 16.00 sıralarında hava aniden karardıktan sonra sağanak yağmur başladı. Şemsiyesiz dışarı çıkanlar rüzgarın da etkisiyle hızını artıran yağmura yakalandı. Bazı kişiler ıslanmamak için otobüs duraklarına ve işyerlerinin önlerine sığındı. Çarşıya çıkan bir kadının kucağındaki köpeğiyle yağmurda ıslanması dikkat çekti. Kısa süren sağanağın ardından güneş açtı.

DHA