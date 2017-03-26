Davetsiz misafirler yeniden doğaya döndü

UZUN uçuş sırasında halsiz düşüp İzmir Doğal Yaşam Parkı'na inen kızıl şahin ile Muğla yönünden geldiği tahmin edilen flamingo, tedavileri yapıldıktan sonra yeniden doğaya bırakıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda, 'davetsiz' gelen kızıl şahin ve flamingo sürprizi yaşandı. Yaklaşık iki hafta önce parka gelen 2 hayvan, görevlilerce fark edilip tedavi altına alındı ve iyileşince doğaya salındı. İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, "Kızıl şahin çok uzun bir uçuştan sonra halsiz düşerek alanımıza inmiş. Muğla yönünden geldiğini tahmin ettiğimiz flamingoyla birlikte bir süre düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirdik. Tamamen iyileştirip güçlendirdikten sonra da doğaya bıraktık" dedi.

DHA