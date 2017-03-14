Derik'te 92 kişilik iş için 1016 kişi kuraya katıldı

MARDİN'in Derik İlçesi'nde 92 kişinin alınacağı iş için 1016 kişi başvurunca noter huzurunda kura çekildi.

Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) Mardin İl Müdürlüğü'nce, işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılmasına yönelik Derik Belediyesi Temizlik Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında, 6 ay süreyle istihdam edilecek 80 kişilik geçici işçi kadrosuna 536 kişi başvururken, İlçe Müftülüğü bünyesinde istihdam edilecek 12 kişilik geçici işçi kadrosuna 480 kişi başvururdu. İlçe sınırları içerisindeki ağaçlandırma, yeşil alan bakımı ve çevre düzenlemesi gibi işlerde görev yapacak 80 işçinin çalışacağı 6 aylık süre içerisinde aylık ücret ve sosyal güvenlik hakları, İş-Kur Mardin İl Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Kale Mahallesi'nde bulunan Spor Salonu'nda 92 kişilik kontenjan için bugün kura çekimi yapıldı. Salona gelenler, noter huzurunda çekilecek kuraları bekledi. Noter, İş-Kur ve Derik Belediyesi görevlileri, işe başvuran 1016 kişi için kura çekimi yaptı. Kura çekiminde ismi çıkanlar sevinirken, çalışma hakkı elde edemeyenler ise üzüldü.

DHA