Dünyada en çok çayı Türkler içiyor

– ÇİN'de düzenlenen Uluslararası Çay Kongresi’nde hazırlanan ‘Dünya Çay Raporu' açıklandı. Rapora göre, dünyada kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3.5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Ticaret Borsası (RTB) Genel Koordinatörü Hasan Önder, Uluslararası Çay Kongresi’nin dünyanın önde gelen çay üreticisi ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla Çin’de gerçekleştirildiğini söyledi. Dünyanın beşinci büyük çay üreticisi olan Türkiye’nin de katıldığı kongrede Dünya Çay Komitesi’nin hazırladığı ‘Dünya Çay Raporu’ sonuçlarının açıklandığını ifade eden Önder, "Dünya Çay Raporu 2016 verilerine göre dünyada çay üretimi ve tüketimi arttı. Son on yılda dünyada çay üretim alanları 4.52 milyon hektara ulaştı. 2015’ten 2016 yılına geçerken çay üretimi yüzde 4.2 artarak 5.31 milyon ton olarak gerçekleşti. Dünya çay üretiminin yüzde 86’sı Asya’da, yüzde 11’i Afrika’da ve yüzde 3’ünün ise diğer ülkelerde gerçekleştiğine yer verildi. Dünya çay üretiminde 2.270 milyon ton ile Çin birinci, 1.210 milyon ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 259 bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer aldı. Bu ülkeleri 179 bin ton ile Vietnam, 129 bin ton ile Endonezya izledi” dedi.

ÇAY TÜKETİMİNDE TÜRKLER İLK SIRADA

Rapora göre dünyada 7.3 milyar nüfus göze aldığında yıllık çay tüketiminin kişi başı 500 gram olduğunu ifade eden Önder, şunları söyledi:

"Dünya çay tüketiminde siyah çay daha çok batı ülkelerinde, Ortadoğu ve Avrupa’da, yeşil çay ise Çin, Japonya gibi Asya ülkelerinde tüketiliyor. Dünya çay tüketiminde Çin yüzde 36’lık oranla 1.8 milyon ton tüketimle lider ancak yıllık kişi başı tüketimi 0.75 kilogramdır. Yılık kişi başı tüketimde Türkiye 3.5 kilogramla birinci sırada yer alıyor. Türkiye’yi 2.44 kilogram ile Afganistan, 2.19 kilogramla Libya, 1.8 kilogram Katar ve 1.7 kilogram ile İngiltere izliyor.”

Dünyada İslam ülkelerinde gıda, sağlık, sosyal içecek olarak tüketilen çayın bazı ülkelerde kültürel seremoni için tüketildiğinini belirten Önder, çay tüketiminin üretici ülkeler arasında yükseliş trendinin sürdüğünü ancak özellikle batılı ülkelerde bu oranın düşüş eğiliminde olduğunu sözlerine ekledi.