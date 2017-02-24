Edirne’de 89 kaçak yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerinde, yasa dışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 89 kaçak yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Yenikadın, Kemal, Ahi ve Köşen köyleri ile Meriç İlçesi’ndeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Pakistan, Fas ve Eritre uyruklu toplam 89 kaçağı yakaladı.

Öte yandan organizatörlük yaptığı iddiasıyla Meriç’ İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alınan A.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Uzunköprü Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

DHA